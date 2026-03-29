Ülke içinde çatlak büyüyor! ABD'li senatörden savaş isyanı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Minnesota'da düzenlenen "Krallara Hayır (No Kings)" protestosunda yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir ay önce İran'la savaşı başlattığını öne sürerek, bu adımın hem ABD Anayasası'na hem de uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu. Trump'ın Kongre'den yetki almadan hareket ettiğini belirten Sanders, egemen bir devlete keyfi şekilde saldırı düzenlenemeyeceğini ifade etti.

"BU SAVAŞ DERHAL SONA ERMELİ"

Konuşmasında geçmiş savaşlara da değinen Sanders, Amerikan kamuoyunun Vietnam Savaşı ve Irak Savaşı süreçlerinde yanıltıldığını ileri sürerek, bugün İran konusunda da benzer bir durumun yaşandığını söyledi. Sanders, "Bu savaş derhal sona ermeli" çağrısında bulundu.

İran'da yaklaşık 2 bin sivilin hayatını kaybettiğini, yüzlerce okulun ABD ve İsrail saldırılarında zarar gördüğünü dile getiren Sanders, bölgedeki insani krize dikkat çekti. Lübnan'da binden fazla kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini, Batı Şeria'da ise İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

Sanders ayrıca, Trump yönetiminin İran savaşı için talep ettiği ek bütçeye karşı çıkılması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'e yapılması planlanan yaklaşık 1 milyar dolarlık silah satışını engellemek için Senato'da oylama yapılması yönünde girişimde bulunacağını söyledi. Gazze'de yaşananları sert ifadelerle eleştiren Sanders, ABD vergi mükelleflerinin daha fazla askeri destek sağlamaması gerektiğini belirtti.