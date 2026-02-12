Kosova'da 28 Aralık'taki genel seçimlerin ardından toplanan Meclis'te Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'den hükümeti kurma yetkisini alan Albin Kurti'nin açıkladığı hükümette yeni kabinesini dün gece açıkladı. Azınlıklardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atanan Fikrim Damka, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk Türk siyasetçi oldu.

Kosova'da seçim sonrası hükümet kurma süreci tamamlandı. Geçtiğimiz yıl 28 Aralık'ta yapılan genel seçimlerin ardından toplanan Kosova Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'den hükümeti kurma yetkisini alan Albin Kurti, yeni kabinesini dün yerel saatle 22.00'de açıkladı.

KABİNE ÜYELERİ AÇIKLANDI

Kurti Kabinesi; "Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca, İkinci Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Donika Gervalla, Üçüncü Başbakan Yardımcısı (Azınlıklar) Fikrim Damka, Maliye Bakanı Bakanı Hekuran Murati, Çalışma, Aile ve Kurtuluş Savaşı Değerleri Bakanı Andin Hoti, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Dijitalleşme ve Kamu Yönetimi Bakanı Lulzon Jagxhiu, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Eğitim ve Bilim Bakanı Hajrulla Çeku, Kültür ve Turizm Bakanı Saranda Bogujevci, Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani, Yerel Yönetimler Bakanı Elbert Krasniqi, Çevre ve Mekânsal Planlama Bakanı Fitore Pacolli, Tarım Bakanı Armend Muja, Altyapı Bakanı Dimal Basha, Ticaret Bakanı Mimoza Kusari Lila, Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Nenad Rashiq, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri" olarak açıklandı.

Meclise sunulan hükümet programı ve kabine listesi, yapılan oylamada 49 oya karşı 66 oy alarak kabul edildi. Böylece Kurti liderliğindeki yeni hükümet resmen göreve başladı.

TÜRK SİYASETÇİ DAMKA BAŞBAKAN YARDIMCISI OLDU

Azınlıklardan sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak atanan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, ülke tarihinde bu göreve getirilen ilk Türk siyasetçi oldu. Damka yaptığı açıklamada, "Evet bugün 28 Aralık seçim sonuçları gereği meclisimizin 10'uncu yasama dönemi başladı. KDTP yine topluluklardan en fazla oy alarak 2 milletvekiliyle Meclis'teki varlığını devam ettirecektir. Kosova Demokratik Türk Partisi sadece Meclis'te değil, bugün aynı zamanda oylanan Kurti hükümetinde de yer alarak Türk toplumunun bugüne kadar üstlenmiş olduğu en yüksek mevki olan başbakan yardımcılığını üstlenmiş durumdayız. Beni bu göreve layık gören önce başbakana teşekkür etmek istiyorum. Hem topluluklar hem ekonomik işler konusunda başta Kosova'mıza sonrada Türk toplumuna hizmetler sunacağımıza hiç kimsenin şüphesin olmasın. Bugüne kadar tecrübemizle yürütmüş olduğumuz Bölgesel Kalkınma Bakanlığ'ının daha geniş bir kapsamda halkımızın, toplumumuzun, Kosova'mızın kalkınmasına katkıda bulunacağız" dedi.

"ANAVATANIMIZLA EKONOMİK İŞLERİ GELİŞTİRMEYE GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Asıl hedeflerinin her zaman temsiliyet olduğuna vurgu yapan Fikrim Damka, "Bu sadece hükümette değil, bundan sonraki görev süreci içerisinde diğer bakanlıklar içerisinde topluluğumuzun temsiliyetini sağlamaktır. Bunun için çalışacağız toplulukların temsil edilmesi bizim için önemlidir. İnanıyorum ki hükümette bunları dile getirerek hem toplulukların haklarını koruyacağız hem de ülkeler arası özellikle anavatanımızla ekonomik işleri geliştirmeye gayret göstereceğiz. Bu görev tabi ki sorumluluk isteyen bir görev. Ama bugüne kadar almış olduğumuz bütün görevleri layıkıyla yerine getirdik. Buna ilaveten bu süreç içerisinde başta aileme Türk toplumuna teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

MİLLETVEKİLLERİ YEMİN ETTİ

Kosova Meclisi'nin toplanmasıyla birlikte ilk olarak 120 milletvekili yemin ederek görevlerine başladı. Yemin töreninin ardından yapılan oylamada Albulena Haxhiu, 44'e karşı 66 oyla Kosova Meclis Başkanı seçildi.

KOSOVA TÜRKLERİ MECLİS'TE İKİ MİLLETVEKİLİYLE TEMSİL EDİLECEK

Kosova Meclisi'nde Kosova Türklerini temsilen KDTP'li 2 milletvekili seçildi. Fatma Taçi ve Ergül Mazrek, Kosova Türk toplumunu Meclis'te temsil eden isimler oldu. Taçi, Mamuşa'dan seçilen ilk kadın milletvekili olarak tarihe geçti. Aynı zamanda 22 yaşındaki Taçi, Kosova Meclisi'nin en genç milletvekili oldu.

"KOSOVA'NIN EN GENÇ TÜRK MİLLETVEKİLİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

KDTP Milletvekili Fatma Taçi, yemin töreninin ardından yaptığı açıklamada, "Kosova Cumhuriyeti'nin 10. yasama döneminde yeminimizi ettik. Meclis oturumunda Kosova'nın en genç Türk milletvekili olarak yerimizi almaktan gurur duyuyorum. Ayrıca bizleri bu yolda destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Türk toplumu için çalışmalarımıza devam edeceğim. Herkese hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı.

"KOSOVA TÜRK TOPLUMU İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

KDTP Milletvekili Ergül Mazrek de yemin töreninin ardından seçmenlere teşekkür etti. Mazrek, "Bugün KDTP milletvekili olarak yeminimizi ettik. Bugüne kadar bizleri destekleyen, dualarını esirgemeyen bütün seçmenlerimize teşekkür ederim. Bundan sonra Kosova Türk toplumu için çalışmalarımıza hep beraber devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

VETEVENDOSJE, YÜZDE 51'İN ÜZERİNDE OY ALMIŞTI

28 Aralık seçimlerinde Başbakan Albin Kurti'nin partisi olan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), yüzde 51'in üzerinde oy alarak Meclis'te 57 sandalye kazanmıştı. Kosova Demokratik Partisi 22, Kosova Demokratik Ligi 15, Kosova Geleceğe İttifakı ise 6 sandalyenin sahibi olmuştu. Toplam 20 sandalye ise azınlık topluluklarına ayrılmıştı. Kosova'daki tek Türk partisi olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ise seçimlerde toplam 5 bin 408 oy alarak meclise iki milletvekili göndermeyi başarmıştı.