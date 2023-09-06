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Dünya

Ülke tarihinde bir ilk! Türk ismin adaylığına parlamentodan onay

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Savunma Bakanlığı için önerdiği Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'un adaylığı parlamento tarafından onaylandı.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
Ülke tarihinde bir ilk! Türk ismin adaylığına parlamentodan onay
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Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada), Zelenski'nin Savunma Bakanı'nı değiştirme ve bu göreve Umerov'u atama kararı gündemiyle toplandı.

Parlamentoda yapılan oylamada Umerov, 360 milletvekilinden 338'inin oyunu aldı.

Böylece, 1982 doğumlu Umerov, Ukrayna tarihinde bakanlık görevini üstlenen ilk Kırım Tatarı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, 3 Eylül'de, Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov'u Savunma Bakanı olarak atama kararı aldığını açıklamıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov da 4 Eylül'de Parlamento Başkanı Ruslan Stefançuk'a istifa dilekçesini sunduğunu bildirmişti.

Eski Bakan Reznikov, 2021'den beri Ukrayna'nın Savunma Bakanlığı görevini yürütüyordu. Reznikov'un görevden alınmasına devlet siparişlerinde yolsuzluğun neden olduğu belirtiliyor.

  • Ukrayna
  • Kırım Tatar Türkü
  • savunma Bakanı

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