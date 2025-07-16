Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı Woensdrecht Lojistik Merkezi ile Kraliyet Askerî Hava Okulu'nun birleştirilmesiyle kurulan Hava Destek Komutanlığı'nın başına, Türk kökenli Tuğgeneral Cengiz Şahan getirildi. Hollanda tarihinde ilk kez Türk kökenli bir subay, kuvvet komutanı olarak görevlendirilmiş oldu.

'BENİM İÇİN GURUR VERİCİ'

Ayrıca Şahan 2003'te Yüzbaşı rütbesindeyken, Diyarbakır'a gelen Hollanda Patriot hava savunma sistem ekibinde görev yapmıştı. Şahan o dönem verdiği röportajda, 'Ülkemin savunmasında olmak gurur verici. Çifte vatandaşlığım olduğu için seneye Burdur'da bir ay er olarak geleceğim' demişti.

KOMUTASINDA 1900 ASKER VAR

Devir teslim töreninde Şahan yaptığı açıklamada, "Hava Kuvvetleri olarak daha hızlı kararlar alabilmek ve daha büyük etkinlik sağlamak için 14 birimden dört komutanlığa düştük. F-35 gibi beşinci nesil silah sistemleri ile çalışırken bu gerekli. Hava Destek Komutanlığı'na (ASC) liderlik etmeye çağrıldığımda bunun hakkında kesinlikle sadece iki saniye düşündüm" dedi. Komutanlığın yeni yapılanmayla birlikte bin 900 askeri ve sivil personelin Şahan'ın komutasına girdiği bilgisi verildi.