star.com.tr 23 Eylül 2020 Çarşamba 19:55 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:03

Pazartesi gününden bu yana, Avustralya'nın Tazmanya Adası'nın batı sahilinde yüzlerce pilot balina bulundu.

Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda, yüzlerce balinanın mahsur kaldığı körfezin 10 kilometre güneyinde yaklaşık 200 balinadan oluşan kıyıya vurmuş bir sürüye daha rastlandığı bildiriliyor.

Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda, kıyıya vurmaları sonrası ölen pilot balinaların sayısı 380'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar kaydedilen en büyük toplu karaya vurma olayında, tespit edilen balina sayısı 380'i ölü olmak üzere 500'e yükseldi.

Tazmanya Parkları ve Yaban Hayatı Hizmetleri Müdürü Nic Deka, Çarşamba günü bir helikopterden 10 kilometreden (6 mil) daha kısa bir mesafede, karaya oturmuş 200 pilot balina daha tespit edildiğini söyledi.

Nic Deka, "Elimizden geldiğince çok hayvanı kurtarmak için çalışmaya devam edeceğiz, canlı hayvanlar olduğu sürece çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Zaman geçtikçe, daha çok yoruluyorlar ve hayatta kalma şansları azalıyor" diyen Deka, "Daha fazlasını kurtarmayı beklemiyoruz ancak biz daha çok cesetlere ne yapacağımızı düşünüyoruz" dedi.



Deniz Koruma Programı yaban hayatı biyoloğu Kris Carlyon, yaşanan bu toplu karaya vurmanın "Mahsur kalan ve ölenlerin sayısı bakımından Avustralya'daki en büyük olay" olduğunu ifade etti.

Carlyon, balinaların beslenmek için kıyıya çekilmiş olabileceğini veya bir ya da iki balinanın talihsizliği sonucunda sürünün geri kalanının onu takip etmesi neticesinde bu durumla karşılaşılabileceğini belirtti.

Balinaların neden karaya oturduğu henüz tam olarak bilinmiyor.



1996'da Batı Avustralya'da yaşanan ve küresel olarak kaydedilen en büyük karaya vurma hadisesinde 320 balina tespit edilmişti. Son günlerde yaşanan üzücü durum, ulusal rekoru gölgede bıraktı.

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