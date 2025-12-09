Almanya Başbakanı Friedrich Merz, resmi ziyaret kapsamında başkent Berlin'e gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin konuşan Merz, birlikte bir barış anlaşmasını imzalamayı başardıkları için Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i tebrik etti. Merz, "Mart ayında varılan anlaşmayı ve ağustos ayında Washington'da transit ve ulaşım yolları konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma Güney Kafkasya'da barış ve refah için bir umut ışığıdır. Bu anlaşma bölgedeki özellikle bu çalkantılı zamanlarda bölgenin çok ötesine uzanan önemli ve olumlu bir sinyal gönderiyor. Bizim açımızdan şimdi önemli olan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın kalan adımları birlikte ve barış içinde atması ve henüz çözülmemiş sorunların karşılıklı anlaşma ile çözülebilmesidir" dedi.

"AVRUPA'YA GİDEN YOL AÇILMIŞTIR"

Merz, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının bölge ile Avrupa arasındaki ilişkileri de olumlu etkileyeceğini vurguladı. Merz, "Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne daha fazla yaklaşmak istediği yönündeki isteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Ermenistan, Avrupa Birliği üyeliği için birçok koşulun yerine getirilmesi gerektiğini biliyor. Bunlar özellikle Kopenhag kriterleridir. Bu yolda işbirliğini yoğunlaştırmak istiyoruz. İmzaladığımız ortak bildiri bu yönde atılmış doğru bir adımdır. Bundan sonra ne olacağına önümüzdeki dönemde birlikte karar vermeliyiz. Ancak bence şu anda Ermenistan'ın Avrupa yolunda ilerlemesi için çok büyük, tarihi bir fırsat var. Avrupa'ya giden yol açılmıştır" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞ UKRAYNA'DAN KAYNAKLANMIYOR"

Rusya Ukrayna savaşına da değinen Merz, "Rusya'nın gerçekleştirdiği savaş, acı ve yıkım sona ermelidir. Bu nedenle adil ve kalıcı bir barışa giden yolları bulmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında bir karar almak, Avrupalılar olmadan Avrupa hakkında bir karar almak düşünülemez. Ukrayna ve Kiev için dayatılan bir barış düşünülemez" diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine dönük önümüzdeki günlerde ABD'de yapılacak görüşmeleri işaret eden Merz, "Bu savaş birkaç saat içinde Rusya'nın tek başına alacağı kararla sona erdirilebilir. Bu savaş Ukrayna'dan kaynaklanmıyor, tek taraflı olarak Rusya tarafından yürütülüyor. Savaş sivil halka karşı hiç azalmayan hatta kısmen daha da sert bir vahşetle devam ediyor. Hepimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini bekliyoruz. Bunun için zamanın gelip gelmediği ancak önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi.

Ermenistan'da gelecek yıl yapılacak genel seçimlere değinen Merz, "Seçimlerin demokrasinin düşmanları tarafından saldırıya uğraması, özellikle Rusya'nın Ermenistan'daki seçmenleri Batı'ya fazla yakınlaşmaktan korkutmaya çalışması, Avrupa Birliği'nin hedefleri ve değerleri hakkında yalanlar yayması rahatsız edici bir normallik haline geldi. Avrupa Birliği'nin hedefleri ve değerleri hakkında yalanlar yayıyorlar. Rusya, sadece Avrupa'yı değil, Ermenistan'ı da hibrit saldırılarla istikrarsızlaştırmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ALMANYA VE AVRUPA'DA DA YAPTIRIM UYGULANABİLİR"

Merz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca ABD merkezli X sosyal medya platformuna 120 milyon euro para cezası verilmesine yönelik bir soruya ise, "ABD şirketleri de Avrupa'da burada geçerli olan kuralları kabul etmek zorundalar. Bunlara uymazlarsa elbette Almanya ve Avrupa'da da yaptırım uygulanabilir. Avrupa Birliği'nin hukuki kuralları sadece Avrupalı şirketler için değil, Amerikan şirketleri ve diğer tüm şirketler için de geçerlidir" dedi.

PAŞİNYAN: AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA SİYASİ DESTEĞİN DEVAM ETMESİNİ UMUYORUM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Berlin'de gerçekleştirdiği ziyareti tarihi olarak nitelendirerek, "Bugün Ermenistan ve Almanya arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık aşamasına geçiyor" ifadelerini kullandı. Ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine ilişkin atılan adımlara vurgu yapan Paşinyan, "Almanya'nın Ermenistan ile AB arasındaki ortaklığın derinleştirilmesine verdiği destek büyük önem taşımaktadır. Zorlu ve uzun sürecek Avrupa Birliği yolunda siyasi desteğin devam etmesini umuyorum" dedi.

"DEMİRYOLU İLE ALMANYA'YA KADAR GİDEN YOLU BULACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Ermenistan ile Azerbaycan barış anlaşmasına da değinen Paşinyan, "Almanya ve AB barış sürecine katkıda bulundu. Barış bir süreçtir. Bu süreç iletişim kanallarının açılmasıyla hem Azerbaycan için hem tüm bölge için ama aynı zamanda Avrupa Birliği için de avantajlar sağlayacak bir süreçtir. Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırın açılmasını sağlayacağımıza ve demiryolu ile Almanya'ya kadar giden yolu bulacağımıza inanıyorum" dedi.

Başbakan Paşinyan "Bu, Ermenistan'ın kara ve demir yolu bağlantıları da dahil olmak üzere Almanya da dahil olmak üzere AB ile doğrudan bağlantısı anlamına geliyor. Bu, ekonomik, siyasi ve yatırım fırsatları açısından bir dönüm noktası olacak. Almanya'nın Ermenistan ve Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşmesini, sınırın açılmasını ve nihayetinde diplomatik bağların kurulmasını desteklemesinden memnuniyet duyuyorum" açıklamasında bulundu.