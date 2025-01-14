Ülkede ''acil durum'' ilan edildi! M çiçeği virüsü hızla yayılıyor

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı Dr. Austin Demby, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede 2 M çiçeği vakasının teyit edilmesinin, Halk Sağlığı Yasası uyarınca derhal harekete geçilmesini gerektirdiğini belirtti.

Demby, "Sierra Leone hükümeti adına halk sağlığı açısından 'acil durum' ilan ediyorum." dedi.

Sierra Leone hükümeti, 11 Ocak'ta ülkede ilk M çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

- HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.