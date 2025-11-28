İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,513
  • EURO
    49,2608
  • ALTIN
    5701.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ülkede evden çıkmayın uyarısı! Umumi tuvalet önünde ayı saldırısı
Dünya

Ülkede evden çıkmayın uyarısı! Umumi tuvalet önünde ayı saldırısı

Japonya'nın Gunma eyaletinde, 69 yaşındaki bir adam umumi tuvaletten çıktığı sırada ayının saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

AA28 Kasım 2025 Cuma 10:51 - Güncelleme:
Ülkede evden çıkmayın uyarısı! Umumi tuvalet önünde ayı saldırısı
ABONE OL

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, rekor seviyelere ulaşan ayı saldırılarına karşı önlemleri artıran Japonya'nın yerleşim yerlerinde vakalar devam ediyor.

Başkent Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Gunma eyaletinin Numata kentinde, 69 yaşındaki bir adam tren istasyonu yakınındaki umumi tuvaletten çıktığı sırada ayının saldırısına uğradı.

Ayıyla boğuşup yüksek sesler çıkararak onu uzaklaştırmayı başaran kişi, sağ bacağından hafif yaralandı.

Saldırının yaşandığı bölge yakınlarında devriye gezen polis ekipleri, bölge sakinlerine zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Yine Numata kentinde 8 Ekim'de markete giren bir ayının saldırısında 2 kişi yaralanmıştı.

- JAPONYA, ARTAN AYI SALDIRILARINA KARŞI ÖNLEM ALIYOR

Tokyo hükümeti, son dönemde artan ayı saldırılarına karşı tedbirler alıyor.

Saldırılarla mücadele için yeni lisanslı avcıların istihdam edilmesinin planlandığını açıklayan hükümet, ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine de asker gönderme kararı almıştı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı, ayıların avlanması sürecinde polislerin tüfekle ateş açmasına izin vermişti.

Başbakan Takaiçi Sanae de ülkede giderek artan ayı saldırılarına karşı yerel yönetimlere ek bütçe teklifi sunmayı planladıklarını bildirmişti.

  • japon
  • ayı saldırısı
  • yaşlı adam

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.