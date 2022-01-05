İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ocak 2022 Çarşamba / 2 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6229
  • EURO
    15,4532
  • ALTIN
    798.26
  • BIST100
    2005.29
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ülkede gerilim tırmanıyor... Eski Cumhurbaşkanının heykelini yıkmaya çalıştılar
Dünya

Ülkede gerilim tırmanıyor... Eski Cumhurbaşkanının heykelini yıkmaya çalıştılar

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) zamlarının ardından sokağa dökülen halkın tansiyonu bir türlü düşmüyor. Taldikorgan kentinde protestocular ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı.

IHA5 Ocak 2022 Çarşamba 18:20 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 18:20
ABONE OL

Kazakistan'da hükümetin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapmasının ardından başlayan protestolar, hükümetin istifasına rağmen devam ediyor. Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalıştı. Protestocuları yatıştırmaya çalışan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise televizyondan yaptığı konuşmada, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanlığını eski lider Nursultan Nazarbayev'den devraldığını duyurdu.

Bazı bölgelerde OHAL yürürlükte

Dün protestoların şiddetini arttırmasıyla ülkenin en büyük kenti Almatı, petrol zengini Mangistau bölgesi ve başkent Nur-Sultan'da 2 hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Bu kapsamda Nursultan'da yerel saatle 23.00 ile 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verildi. Almatı'da dün yakıt fiyatlarındaki zammı protesto edenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullanılan protestolarda 200'den fazla kişinin de gözaltına alındığı açıklanmıştı. Protestocular polisin müdahalesi öncesinde, "İhtiyarlar dışarı", "Hükümet istifa" şeklinde sloganlar atmıştı. Almatı'da protestocular bugün de belediye binasını ateşe verirken, Aktobe'de ise hükümet binasına baskın gerçekleştirdi.

Ayrıca bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul ederek Başbakan Yardımcısı Alihan Smailov'u geçici Başbakan olarak göreve atamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.