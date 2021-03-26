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Dünya

Ülkede gizemli hastalık patlak verdi! 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki bir okulda 'gizemli hastalık' nedeniyle 30 kız öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

AA26 Mart 2021 Cuma 00:12 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 00:12
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Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Abdurrahman Dantsoho, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletteki kız kolejinde henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 30 kız öğrencinin hastanelik olduğunu belirtti.

Dantsoho, okulda böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Okula 10 sağlık personelinin sevk edildiğini aktaran Dantsoho, "Test için okuldaki su, yiyecek ve çevredeki diğer malzemelerden örnekler alındı." dedi.

Dantsoho, henüz hastalıktan kaynaklanan ölüm yaşanmadığını söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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