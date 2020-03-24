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Dünya

Almanya'dan kritik açıklama: Ülkede görüldüğünden bu yana ilk kez yaşandı

Almanya'da koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Virüsün ülkede görüldüğü tarihten bu yana ilk kez, salgının durağan bir döneme girdiği duyuruldu.

24 Mart 2020 Salı 08:48 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 08:48
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Almanya koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladı. Virüsün ülkede görüldüğü tarihten bu yana ilk kez, salgının durağan bir döneme girdiği duyuruldu.

Almanya Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı son dakika açıklamasında, Almanya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan artışın, sosyal mesafe önlemleri sayesinde ilk kez durağan bir döneme girdiğinin işaretlerinin görüldüğünü açıkladı.

Wieler, "Salgındaki büyüme eğrisinin hafif bir şekilde düzleştiğine dair işaretler görüyoruz, ancak bunu çarşamba günü kesin olarak onaylayabileceğim" ifadelerini kullandı.

Weiler, Almanya'da şimdiye kadar alınan okul kapatma, el yıkama talimatları ve halka açık toplantıların durdurulması gibi tedbirlerin oldukça etkili olduğunu açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 111'E ÇIKTI

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 111'e yükseldiği belirtildi.

John Hopkins Üniversitesi ve yerel sağlık makamlarından derlenen rakamlara göre, ülkede vaka sayısı 26 bin 220'ye, dün 94 olan hayatını kaybedenlerin sayısı da 111'e yükseldi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, yaptığı açıklamada, Almanya'da iyileşenlerin sayısının 2 bin 809 olduğunu belirtti ancak iyimserlik için henüz erken olduğunu vurguladı. 

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