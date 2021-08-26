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Dünya

Ülkede ilginç olay! Seçim var, aday yok!

Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması, dünya gündeminde yer aldı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 07:57 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 07:57
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Kuzey Avrupa ülkesi Estonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala ilginç gelişmeler yaşanıyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI YOK

Milletvekilleri Cumhurbaşkanlığı için oy kullanacak ancak henüz ortada cumhurbaşkanı adayı yok.

Normal şartlarda birçok ülkede cumhurbaşkanı adayları, oy toplayabilmek için milletvekillerini ikna etmek için uğraşır. Ancak 1,3 milyon nüfuslu Estonya'da durumlar tam tersi.

ANKETLERDE, OLAĞAN CUMHURBAŞKANININ 5 SENE DAHA GÖREVDE KALMASI İSTENİYOR

Halk arasında yapılan anketlerde Estonyalıların çoğu, şu anda cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Kersti Kaljulaid'in görevini 5 seneliğine devam ettirmesinden yana.

ÜLKENİN İLK KADIN CUMHURBAŞKANI

Estonya'da 5 sene önce yapılan seçimde Cumhurbaşkanı olan 46 yaşındaki Kersti Kaljulaid, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

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