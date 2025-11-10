Endonezya, 30 yılı aşkın "diktatörlüğü" döneminde insan hakları ihlalleriyle suçlanan ülkenin ikinci Cumhurbaşkanı Suharto'yu "ulusal kahraman" ilan etti.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Cakarta'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda "Ulusal Kahraman Günü" kutlamaları kapsamında 10 kişiyi kahraman ilan etti.

Subianto'nun ulusal kahraman ilan ettiği 10 kişi arasında, 30 yılı aşkın "diktatörlüğü" sürecinde yaşanan "ağır insan hakları ihlalleriyle" bilinen eski Cumhurbaşkanı Suharto'nun da bulunması insan hakları savunucularının tepkisini çekti.

Cumhurbaşkanı Subianto, 1983'ten 1998'e kadar Suharto'nun kızı Siti Hediati Hariyadi ile evliydi. Subianto, törenin ardından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan, Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon, Suharto'nun, ülkenin bağımsızlığının kazanılmasında önemli rol oynadığını savunarak kahraman ilan edilen isimlerin, kamuya açık teklifler aracılığıyla belirlendiğini söyledi.

Endonezya'da Suharto döneminde 1965'teki olaylarda hapse atılan, sonrasında serbest bırakılan "1965 Cinayet Kurbanları Vakfı" adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Bedjo Untung, hükümetin kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

"Laboratorium Indonesia 2045" adlı kuruluştan kıdemli politika analisti Jaleswari Pramodhawardani, Suharto'ya kahraman unvanının verilmesinin ülkenin toplu hafızasına ve 1998'deki "reform hareketinin yükümlülüklerine" meydan okuduğunu belirtti.

Suharto, 2010'dan bu yana birçok kez ulusal kahramanlığa aday gösterilmiş ancak eski Endonezyalı liderler ülkede tepkilere yol açabileceği endişesiyle bu unvanı vermeyi reddetmişti.

- SUHARTO DÖNEMİNDEKİ OLAYLAR

Endonezya, 1965'te General Suharto öncülüğündeki ordunun darbe ile ülkeyi ele geçirmesinin ardından, şiddetli baskılara, tutuklamalara ve cinayetlere tanık olmuştu.

Ülkede 1998'de kitlesel gösteriler Suharto'nun 30 yılı aşkın diktatörlüğünü devirmiş ancak bu süreçte pek çok öğrenci kaçırılmış ve öldürülmüştü.

Teyit edilmemiş verilere göre, 1960'lardaki şiddet olaylarında en az 500 bin kişi öldürüldü.

Eski Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, ülkesinde geçmişte yaşanan "ağır insan hakları ihlalleri" nedeniyle 2023'te özür dilemişti.