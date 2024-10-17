İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2024 Perşembe / 14 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1924
  • EURO
    37,2114
  • ALTIN
    2948.88
  • BIST100
    8956.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ülkede tekti, Türkiye yeniledi! Lebedinskiy: Minnettarız
Dünya

Ülkede tekti, Türkiye yeniledi! Lebedinskiy: Minnettarız

Moldova'nın sağlık altyapısına destek sağlayan TİKA, ülkenin protez alanında tek olan Deneysel Protez, Ortopedi ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki rehabilitasyon bölümünü yeniledi. CREPOR Müdürü Veronika Lebedinskiy, '22 yıldır tadilat görmeyen bölümde yapılan çalışmalar sonucunda hastalar için olanaklar sunuldu. Bundan dolayı TİKA ve Türkiye'ye minnettarız.' dedi.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 07:35 - Güncelleme:
Ülkede tekti, Türkiye yeniledi! Lebedinskiy: Minnettarız
ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moldova'nın protez alanında tek olan Deneysel Protez, Ortopedi ve Rehabilitasyon Merkezi (CREPOR) bünyesindeki rehabilitasyon bölümünü yeniledi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, TİKA ve CREPOR işbirliğinde sağlık alanında proje hayata geçirildi.

Projeyle, CREPOR'un rehabilitasyon bölümünün kapsamlı tadilatı gerçekleştirilerek, buraya mobilya ve tıbbi ekipman temin edildi.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel, bu kapsamda düzenlenen törende, Moldova'yı birçok alanda desteklemeye çalıştıklarını belirterek, "TİKA'nın hayata geçirdiği projelerle somut sonuçlar elde etti." ifadesini kullandı.

TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Ünal da TİKA Kişinev Program Koordinasyon Ofisinin açıldığı 1994'ten bu yana Moldova'da 50'si sağlık alanında olmak üzere 500'e yakın projenin hayata geçirildiğini bildirdi.

CREPOR'daki 40 yatak kapasiteli rehabilitasyon bölümünün tadilatını yaptıklarını dile getiren Ünal, bunun, tedavi gören hastaların günlük yaşantılarına hızlı dönmelerine katkıda bulunacağını kaydetti.

- "TİKA VE TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

CREPOR Müdürü Veronika Lebedinskiy ise gerçekleştirilen projenin önemine işaret ederek, "22 yıldır tadilat görmeyen bölümde yapılan çalışmalar sonucunda hastalar için olanaklar sunuldu. Bundan dolayı TİKA ve Türkiye'ye minnettarız." dedi.

Tadilatı yapılan bölümde ülkedeki savaş gazilerine de hizmet sunulduğuna dikkati çeken Lebedinskiy, "Gazilere de daha iyi koşullarda hizmet vereceğimizden dolayı mutluyum." ifadesini kullandı.

Törene, Moldova parlamentosunun Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komisyon Başkanı Adrian Belıy, milletvekili Boris Marcoci, Moldova Başbakanlığında gazilerden sorumlu Danışman Konstantin Covrig de katıldı.

2. Dünya Savaşı mağdurlarının protez ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan fabrikayı da bünyesinde barındıran CREPOR'da, 11 bini Afganistan ve Transdinyester gazisi olmak üzere 55 binden fazla savaş gazisine hizmet veriliyor.

Engellilerin de tedavi gördüğü merkezde, çeşitli tıbbi hizmetler sağlanıyor.

Seçim öncesi Türkiye mesajı verdi

Seçim öncesi Cumhurbaşkanı adayı Furtuna'dan Türkiye mesajı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.