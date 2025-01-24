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Dünya

Ülkede Türkçe eğitimi vermeye başladılar! ''Türkiye'yi önemsiyoruz'' mesajı verdi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını (YTB) ziyaret eden Gine Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Alpha Bacar Barry, dil sorununu aşmak için Gine'deki bazı eğitim kurumlarında Türkçe dil eğitimleri verilmeye başlandığını bildirdi. Bakan Barry de eğitim alanında daha fazla işbirliği yapılabileceğini ve daha fazla Gineli öğrencinin Türkiye'de yetişmesini istediklerini belirterek, 'Türkiye bizim de çok önemsediğimiz özelliklere sahip olan bir ülke.' dedi.

AA24 Ocak 2025 Cuma 17:46 - Güncelleme:
Ülkede Türkçe eğitimi vermeye başladılar! ''Türkiye'yi önemsiyoruz'' mesajı verdi
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Gine Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Alpha Bacar Barry, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını (YTB) ziyaret etti.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Barry ve beraberindeki heyet YTB'ye ziyarete bulundu.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Barry'e, Türkiye Bursları'na ve burstan yararlanan Gineli öğrencilere sağlanan eğitim imkanlarına ilişkin bilgi vererek, geçen yıl Gine'nin de içinde yer aldığı 100'e yakın ülkede Türkiye Bursları mülakatı yapıldığını aktardı.

2024'e kadar 316, geçen yıl ise 35 Gineli öğrenciye burs verildiğini aktaran Eren, şu anda 128 Gineli öğrencinin Türkiye Bursları'ndan faydalanarak Türkiye'de eğitim aldığını, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan tüm Ginelilerin sayısının ise 690'dan fazla olduğunu ifade etti.

Eren, Gineli bursiyerlerin, daha önce 6 Gineli diplomatın yararlanmış olduğu akademisyen, bürokrat ve diplomatlara özel Kamu Görevlileri ve Akademisyenler İçin Türkçe İletişim Programı (KATİP) ve Araştırma Bursu Programı'ndan da Türkiye Bursları kapsamında faydalanabileceklerini kaydetti.

- "TÜRKİYE ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR ÜLKE"

Bakan Barry de eğitim alanında daha fazla işbirliği yapılabileceğini ve daha fazla Gineli öğrencinin Türkiye'de yetişmesini istediklerini belirterek, "Türkiye bizim de çok önemsediğimiz özelliklere sahip olan bir ülke." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bursları'na dair süreçlerde YTB'ye yardımcı olabileceklerinin altını çizen Barry, dil sorununu aşmak için Gine'deki bazı eğitim kurumlarında Türkçe dil eğitimleri verilmeye başlandığını bildirdi.

Barry, Gine'de faaliyet gösteren birçok Türkiye merkezli firmanın, Gineli Türkiye Mezunları'nın staj yapması ve tecrübe kazanması konularına yardımcı olabileceğini belirtti.

YTB Başkanı Eren, Bakan Barry'e, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait bir Afrika haritası ile YTB yayınlarına ait Afrika Yıllığı çalışması hediye etti.

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