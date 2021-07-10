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Dünya

Ülkede yaşanan çirkin provokasyona karşı Türk bayrağı açtılar!

Libya'nın Tobruk kentinde Türk bayrağını hedef alan çirkin provokasyona karşı Trablus'ta toplanan halk gösteri düzenledi. Bir araya gelen kalabalık Türk bayrağı açarak dayanışma sloganları attı.

AA10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:49 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:49
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Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılar, ellerinde Libya ve Türk bayrakları ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'i kınayarak "Savaş suçlusu Hafter'e hayır!" sloganları attı.

Türk bayrağı taşıyan Libyalılardan Hüseyin el-Tuveyri, AA muhabirine, "Bugün, Türk bayrağına saldıranlara karşı Türk bayrağı taşıyoruz. Çünkü Türkiye'nin, Libya'ya, Filistin'e ve tüm ülkelere yönelik onurlu bir duruşu var." diye konuştu.

- Hafter milislerinin Türk bayrağını hedef alan provokasyonu

Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Tobruk kentinde 5 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen bütçe görüşmeleri sırasında Temsilciler Meclisinin geçici binası önünde Türk bayrağı hedef alınmıştı.

Hafter yanlısı milisler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Tobruk kentini ziyareti sırasında konvoyun geçeceği yola Türk bayrakları sererek, provokasyon girişiminde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Türk bayrağını hedef alan çirkin eylemi şiddetle kınadığını açıklamış, Libya Dışişleri Bakanlığı nezdinde, gerekli yazılı ve sözlü girişimlerin yapıldığını belirtmişti.

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