Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin hemen ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Fidan ve Lavrov'un sözleri ise dış basında büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu haberlerde Lavrov'un açıklamalarının Libya'da yaşanan gerginliğin, Türkiye ile koordineli görüşmeler sayesinde sakin bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

Lavrov'un bu sözlerinin ise Hafter'in Trablus savaşının tekrarlanacağına dair imada bulunmasıyla korkuları artan Libyalılar için bir güvence verdiğine vurgu yapıldı.

Haberde özellikle bölge yaşanacak olan savaş ya da barış konusunda son sözün Rusya ve Türkiye'nin elinde olduğunun özellikle altı çizildi. Bu düşüncenin ise Lavrov'un Bakan Fidan'la yaptığı görüşmedeki sözlerinden kaynaklandığına işaret edildi.

Öte yandan haberde Lavrov'un Fidan'la yaptığı görüşmede, Rusya ve Türkiye'nin, ülkede çatışmaların yeniden başlamasını önlemek amacıyla Libyalı taraflar üzerindeki nüfuzlarını kullanma konusunda anlaştıklarına da dikkat çekildi.

Bakan Fidan'dan kritik ziyaret! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı

Lavrov, Türkiye'yi adres gösterdi!

"Talebimizi Putin'e ilettik"