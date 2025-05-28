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Dünya

Ülkedeki barışın sebebini bu sözlerle açıkladılar: Son söz Türkiye'nin

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Moskova'da bir arya gelmesinin hemen ardından dış basın iki bakanın sözlerini manşetlerine taşıdı. Söz konusu haberde Ankara ve Moskova arasındaki iletişim sayesinde Libya'da sükunetin sağlandığı belirtilirken bölge yaşanacak olası savaş ya da barış konusunda son sözün Rusya ve Türkiye'nin elinde olduğuna vurgu yapıldı.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK28 Mayıs 2025 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
Ülkedeki barışın sebebini bu sözlerle açıkladılar: Son söz Türkiye'nin
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin hemen ardından basın açıklamasında bulunan Bakan Fidan ve Lavrov'un sözleri ise dış basında büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu haberlerde Lavrov'un açıklamalarının Libya'da yaşanan gerginliğin, Türkiye ile koordineli görüşmeler sayesinde sakin bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

Lavrov'un bu sözlerinin ise Hafter'in Trablus savaşının tekrarlanacağına dair imada bulunmasıyla korkuları artan Libyalılar için bir güvence verdiğine vurgu yapıldı.

SON SÖZ TÜRKİYE VE RUSYA'NIN

Haberde özellikle bölge yaşanacak olan savaş ya da barış konusunda son sözün Rusya ve Türkiye'nin elinde olduğunun özellikle altı çizildi. Bu düşüncenin ise Lavrov'un Bakan Fidan'la yaptığı görüşmedeki sözlerinden kaynaklandığına işaret edildi.

Öte yandan haberde Lavrov'un Fidan'la yaptığı görüşmede, Rusya ve Türkiye'nin, ülkede çatışmaların yeniden başlamasını önlemek amacıyla Libyalı taraflar üzerindeki nüfuzlarını kullanma konusunda anlaştıklarına da dikkat çekildi.

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