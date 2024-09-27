Ülkedeki Türkiye desteği partiler üstü konu! Teröre karşı mücadelede hayati rol

Somali Savunma Bakanı Nur, 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'na (ADEX 2024) katılmak için geldiği başkent Bakü'de, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan'ı ilk kez ziyaret etmesine rağmen burada kendini evindeymiş gibi hissettiğini söyleyen Nur, devlet yetkililerinin ve halkın kendilerine gösterdiği sıcak misafirperverlik için teşekkür etti.

Nur, coğrafi olarak Azerbaycan'dan uzak olmalarına rağmen "Azerbaycan halkını iyi ve kötü günlerde yanımızda bildiğimiz dost ve kardeş olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de uzun yıllar görev yapmış biri olarak, Türk ve Somali halkları arasındaki derin bağları göz önünde bulundurduğumda, Türk halkını kendi kardeşlerim gibi görüyorum. Türk halkının kardeşi olan Azerbaycan halkını da aynı şekilde kardeş olarak görmemiz kaçınılmazdır. Kardeşimizin kardeşi bizim de kardeşimizdir." ifadelerini kullandı.

ADEX'te dünya genelinden birçok savunma teknolojisi şirketini bir arada inceleme fırsatı elde ettiklerini dile getiren Nur, "Azerbaycan savunma sektörü hızlı gelişim seyrediyor. Yerli üretim silah ve insansız hava araçları (İHA) dikkati çekiciydi. Diğer yandan da Türk savunma sanayisi firmaları yerli üretim ürünleriyle göz dolduruyordu. Gözlemlediğimiz savunma sistemleri Somali'nin savunma kapasitesini geliştirmesi açısından büyük fırsatlar sunuyor. Bu önemli etkinliğe katılmak, Somali'nin güvenlik altyapısını güçlendirme yolunda atılmış büyük bir adımdır." diye konuştu.

Nur, ADEX 2024 kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferden duydukları memnuniyeti Hasanov'a ilettiğini belirten Bakan Nur, "Azerbaycan'ın bu zaferi, yalnızca topraklarını geri kazanma mücadelesi değil, uluslararası hukukun üstünlüğü ve bir halkın onur mücadelesi olarak tarihe geçmiştir. Bu zafer, yıllarca süren işgale ve baskıya karşı direnişin, kararlılığın ve cesaretin en önemli sembolüdür. Azerbaycan, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını geri kazanırken tüm dünyaya bir milletin azim ve kararlılıkla nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösterdi. Bu başarı, sadece Azerbaycan için değil, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü koruma mücadelesi veren bizim için de büyük bir ilham kaynağıdır." değerlendirmesini yaptı.

- SOMALİ, AZERBAYCAN'IN TECRÜBESİNDEN YARARLANMAK İSTİYOR



Bakan Nur, Somali olarak uzun yıllardır terörizm ve işgalci güçlere karşı kararlı mücadele yürüttüklerini belirterek "Özellikle son 2 yılda, Eş Şebab gibi terör örgütlerine karşı mücadelemizi daha da yoğunlaştırdık. Bu mücadelemizi finansal, ideolojik ve askeri olmak üzere 3 ana strateji üzerine inşa ettik. Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile yaptığımız görüşmede, Azerbaycan'ın tecrübelerinden yararlanarak terörle mücadelede daha sıkı işbirliği yapma arzumuzu ifade ettim. Azerbaycan'ın tecrübesinden ve başarılarından yararlanmak ve Somali'nin savunma alanında gücünü artırmayı hedefliyoruz. Azerbaycan'ın son yıllarda kazandığı saha tecrübesi bizim için oldukça önemli. Azerbaycan ile oluşturacağımız ortak işbirliğinin hem iki ülke arasında bağı güçlendireceğine hem de uluslararası toplumun barış ve istikrarına katkı sunacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'la sadece askeri değil; ekonomik, ticari ve kültürel işbirliklerini de genişletmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Nur, "Azerbaycan ile enerji, tarım ve altyapı projelerinde ortak girişimler kurabiliriz. Özellikle, Azerbaycan'ın enerji sektöründeki tecrübesinden yararlanarak Somali'deki doğal kaynakların değerlendirilmesi ve işlenmesi konusunda işbirliği yapabiliriz. Ayrıca, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve Somali ürünlerinin Azerbaycan pazarına girişinin kolaylaştırılması da hedeflerimiz arasında yer almalıdır." dedi.

- "SOMALİ'NİN BMGK GEÇİCİ ÜYELİĞE SEÇİLMESİ ÖNEMLİ DİPLOMATİK BAŞARIDIR"



Nur, Somali'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) 2025-2026 dönemi için geçici üye seçilmesini şöyle değerlendirdi:

"Bu, önemli bir diplomatik başarıdır ve çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Birincisi, Somali'nin uluslararası arenadaki görünürlüğü artacak ve küresel güvenlik meselelerinde söz sahibi olma şansı elde edeceğiz. Bu, Somali'nin hem bölgesel hem de küresel güvenlik konularında aktif bir aktör haline gelmesini sağlayacak. Geçmişte iç savaş, kıtlık ve terörizmle mücadele etmiş bir ülke olarak, uluslararası güvenlik ve barışa dair tecrübelerimizi paylaşarak çözüm üretme süreçlerine katkı sağlayacağız. İkincisi, Somali'nin güvenlik alanındaki kapasitelerini güçlendirmek için daha fazla uluslararası destek ve işbirliği imkanına kavuşacağız. Somali Milli Ordusunu yeniden yapılandırma ve terörle mücadelede elde ettiğimiz ilerlemeler, bu yeni rolümüzle daha da fazla ivme kazanacaktır. Bu platformda söz sahibi olarak, Afrika Boynuzu'ndaki güvenlik sorunlarına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirme ve uluslararası destek mekanizmalarını artırma imkanımız olacak. Ayrıca BMGK geçici üyeliği sürecinde dost ve kardeş ülkelere BM'de elimizden gelen her türlü desteği vermeyi arzu ediyoruz. Azerbaycan'a da bu süreçte elimizden gelen her türlü yardımı sağlayacağız."

- "TÜRKİYE'NİN SOMALİ'YE VERDİĞİ DESTEK, SOMALİ'DE PARTİLER ÜSTÜ BİR KONU OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR"



ADEX 2024 kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le de çok verimli görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Nur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi ziyareti sonrası 2011'den bu yana derinleşen Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiler, özellikle askeri ve savunma alanında son derece stratejik bir boyuta ulaşmıştır. Türkiye, Somali Milli Ordusunun yeniden yapılandırılmasından güvenlik sektörü reformlarına ve terörle mücadeleye kadar birçok kritik alanda bizlere değerli katkılar sağlamaktadır. Sayın Güler ile imzaladığımız 'Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması' da bu güçlü işbirliğini daha da ileriye taşımıştır. Bu anlaşma Somali'nin güvenliği ile istikrarına büyük katkılar sunmaktadır. Bu nedenle de Sayın Güler'in şahsında Türk kardeşlerimize bir teşekkürü borç bilirim.

Türkiye'nin Somali'ye verdiği destek, Somali'de partiler üstü bir konu olarak kabul edilmektedir. Türkiye'nin desteği, ülkemizin kalkınması, teröre karşı mücadelesi açısından hayati rol oynamaktadır ve Somali'nin barış ve güvenlik arayışındaki en önemli dayanaklarından biridir. Türkiye, sadece Somali'nin değil, uluslararası barış ve istikrara da katkı sağlamaktadır. Somali'nin güvenliği, Afrika Boynuzu ve bölgenin istikrarı için de kritik önemdedir ve Türkiye'nin kararlı desteği bu mücadelede bizi daha güçlü kılmaktadır."

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