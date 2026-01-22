İSTANBUL 11°C / 7°C
Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü YPG'nin Suriye'deki Kürtler üzerinde bir yük olduğunu söyledi. Barzani, “PKK'nın Suriye'deki Kürtlerin kendi geleceklerine karar vermeleri hususunda onları rahat bırakma vakti geldi. PKK artık onların işlerine karışmamalı ve Suriye'den çıkmalıdır. ” ifadelerini kullandı.

22 Ocak 2026 Perşembe 08:24
''Ülkeden çıkın'' çağrısı! Barzani: YPG Kürtlere yük oldu
Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelere başlattığı operasyon 4 günlük ateşkesle sonuçlandı. Süreç devam ederken Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, bir televizyon kanalına verdiği röportajda terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'de Kürtlere yük olduğunu söyledi.

HALKI RAHAT BIRAKIN

Barzani, terör örgütüne yönelik açıklamasında şunları söyledi: PKK'nın Suriye'deki Kürtlerin kendi geleceklerine karar vermeleri hususunda onları rahat bırakma vakti gelmiştir. PKK artık onların işlerine karışmamalı ve Suriye'den çıkmalıdır. Varlıkları büyük bir sorun ve Türkiye'nin müdahale etmesine bahane oluyor. Yani PKK'nın varlığı Suriye Kürtleri için bir yük oldu.

Bu açıklamaların ardından Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, KDP Başkanı Mesud Barzani ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

ATEŞKESE DESTEK

Görüşmede, 'istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinin yolları' konusu ele alındı. Şara, görüşmede "Kürtlerin ulusal, siyasi ve medeni hakları dahil olmak üzere tüm haklarının korunduğunu" vurguladı. Barzani ise Şam yönetimi ve YPG/SDG arasındaki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na desteğini dile getirdi. Açıklamada, tarafların, "bölgede barış ve güvenliğin sağlanması, ihtilafların herkesin yararına olacak şekilde çözülmesi için koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi konusunda mutabık olduğu" ifade edildi.

