AA 06 Temmuz 2020 Pazartesi 21:26 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 21:26

Kanada’nın ülke genelinde yayımlanan gazetelerinden Globe and Mail’in haberine göre, eski Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Nayef’in istihbarat subayı iken, Prens Muhammed bin Salman'ın 2017’deki saray darbesinin ardından ülkeden kaçan ve Kanada'ya sığınan Saad Aljabri, halen Toronto'da yaşıyor.

Suudi makamları, terörle mücadele deneyimine ve Suudi Arabistan’ın yabancı banka hesapları, Suudi Kraliyet ailesinin kıdemli üyelerinin finansal varlıkları dahil olmak üzere en hassas ve derin bilgilere sahip olan 61 yaşındaki istihbarat subayının peşini bırakmıyor.

- İade için bastırıyorlar

Gazetenin diplomatik nedenlerle isimlerini açıklamadığı kaynaklar, Suudi makamlarının, Saad Aljabri için 2017 sonlarında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkartarak tutuklatmaya çalıştıklarını belirtti.

2018'de Kanada’ya heyet gönderen Suudi Arabistan, Kanada makamlarından Aljabri’nin kendilerine verilmesini talep etti.

Bu talebi Kanada’dan karşılık bulmayan Suudi Arabistan, Kanada ile arasında suçluların iadesi anlaşması bulunmamasına rağmen bu kez 2019 sonbaharında Aljabri’nin resmen iadesini istedi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, iki ülke arasında son iki yıldır kırılan diplomatik ilişkilerde, "dile getirilmeyen ana nedenlerden biri" olarak gösterilen Aljabri için "Kanada makamlarının çok az yardımcı olduğu" iddiasında bulundu.

- CIA AJANLARI, ALJABRİ İLE DEFALARCA GÖRÜŞMÜŞ



Haberde, "kaynaklar, Kanadalı yetkililerin, İngiliz ve ABD istihbaratınca üst düzey bir ulusal güvenlik varlığı ve bilgi kaynağı olarak kabul edilen Aljabri'ye yardım etmek için çok az şey yaptığını söylüyor.

Aljabri’nin yetişkin çocuklarından 2'si, onun Kanada’dan ülkesine geri dönmesini sağlamak için Suudi Arabistan’da gözaltında tutuluyor.

CIA ajanlarının, Toronto'ya geldiği andan itibaren Aljabri ile çok sayıda görüşme yapmasına rağmen Kanada Güvenlik İstihbarat Servisi ajanlarının Aljabri ile görüşmesi aylar sürdü.

Haberde, Kanada'nın, Suudi Arabistan ile ilişkilere daha fazla zarar verme korkusu nedeniyle Aljabri’nin gözaltındaki 2 çocuğu dışındaki ailesinin ülkeye gelmelerinin uzun sürdüğü aktarıldı.

- MUHAMMED BİN SELMAN'DAN KORKTUĞU İÇİN ABD'DEN KANADA'YA GEÇMİŞ



Gazeteye konuşan kaynaklar, Kanada'ya gelmeden önce Harvard Üniversitesinde ders veren Aljabri’nin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın korkusundan Toronto'ya taşınmaya karar verdiğini belirterek, "çünkü ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner, Veliaht Prens Selman'a çok yakınlar ve Aljabri’nin güvenliğini garanti etmemiş olabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın iktidarı ele geçirdikten sonra kendisine muhalif birçok kişiyi tutuklattığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı’ının Ekim 2018'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesini emrettiği hatırlatıldı.