İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2025 Perşembe / 5 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5956
  • EURO
    46,4956
  • ALTIN
    4302.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ülkeler tek tek harekete geçiyor! Avrupa'dan Filistin devletini tanıma hamlesi
Dünya

Ülkeler tek tek harekete geçiyor! Avrupa'dan Filistin devletini tanıma hamlesi

Portekiz hükümeti, eylül ayında Filistin devletini tanıma niyetinde olduğunu ve konuya ilişkin gerekli prosedürleri başlatacağını duyurdu. Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin devletini tanıma niyetini memnuniyetle karşıladı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 20:06 - Güncelleme:
Ülkeler tek tek harekete geçiyor! Avrupa'dan Filistin devletini tanıma hamlesi
ABONE OL

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 28-30 Temmuz'da düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Portekiz'in, diğer ülkelerle birlikte Filistin devletinin tanınması meselesini ele aldığı aktarıldı.

Portekiz'in de fikir birliği içinde bulunduğu birçok ülkenin Filistin devletini tanıma konusunda istekli olduğu ve hükümetin Filistin devletini tanıma niyetinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistin devletinin eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nda tanınması için Cumhurbaşkanı ve Meclisteki siyasi partilerle istişarelerin yapılacağı kaydedildi.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta da Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını duyurmuştu.

FİLİSTİN, PORTEKİZ'İN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA NİYETİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin devletini tanıma niyetini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun ülkesinin Filistin devletini tanıma niyetinde olduğunu duyurmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Portekiz'in adımının "barışa katkı sağlayan, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu, cesur bir tutum olduğu" vurgulandı.

Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere seslenilen açıklamada, Filistin halkına uygulanan adaletsizliği sona erdirmek için harekete geçme ve tarihin doğru tarafında yer alması çağrısı yapıldı.

Dünya ülkelerine New York'taki BM Genel Kurulunda 28-30 Temmuz'da düzenlenen Filistin konulu konferansın bildirgesini imzalama, soykırım, yerinden etme ve ilhak gibi ihlallerini durdurma, iki devletli çözümü koruma ve dünya halkları ve ülkeleri için güvenlik, istikrar ve refah sağlama sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunuldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Lüks teknelerin gözdesi oldular: Kayıkta gözleme mesaisi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.