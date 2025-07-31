Ülkeler tek tek harekete geçiyor! Avrupa'dan Filistin devletini tanıma hamlesi

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 28-30 Temmuz'da düzenlenen Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında Portekiz'in, diğer ülkelerle birlikte Filistin devletinin tanınması meselesini ele aldığı aktarıldı.

Portekiz'in de fikir birliği içinde bulunduğu birçok ülkenin Filistin devletini tanıma konusunda istekli olduğu ve hükümetin Filistin devletini tanıma niyetinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistin devletinin eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nda tanınması için Cumhurbaşkanı ve Meclisteki siyasi partilerle istişarelerin yapılacağı kaydedildi.

Fransa, İngiltere, Kanada ve Malta da Filistin devletini eylül ayında tanıyacaklarını duyurmuştu.

FİLİSTİN, PORTEKİZ'İN FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA NİYETİNİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Portekiz'in Filistin devletini tanıma niyetini memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Portekiz Başbakanı Luis Montenegro'nun ülkesinin Filistin devletini tanıma niyetinde olduğunu duyurmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.

Portekiz'in adımının "barışa katkı sağlayan, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu, cesur bir tutum olduğu" vurgulandı.

Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere seslenilen açıklamada, Filistin halkına uygulanan adaletsizliği sona erdirmek için harekete geçme ve tarihin doğru tarafında yer alması çağrısı yapıldı.

Dünya ülkelerine New York'taki BM Genel Kurulunda 28-30 Temmuz'da düzenlenen Filistin konulu konferansın bildirgesini imzalama, soykırım, yerinden etme ve ilhak gibi ihlallerini durdurma, iki devletli çözümü koruma ve dünya halkları ve ülkeleri için güvenlik, istikrar ve refah sağlama sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunuldu.