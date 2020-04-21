Ülkeleri salgından kırılırken, hala Türkiye'ye yaptırım derdindeler

star.com.tr 21 Nisan 2020 Salı 09:54 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 09:57

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagos, Pazartesi günü Reuters'a verdiği demeçte, Türkiye'nin S-400 alımına karşı karşı çıkmaya devam ettiklerini söyledi.



Ortagus, ABD'nin Rus yapımı S-400 füzeleri satın alması ve aktif hale getirmesi konusunda, Türkiye'ye şiddetle karşı çıkmaya devam ettiğini ve bunun da yaptırımlara neden olabileceğini söyledi.

S-400 anlaşması kapsamında faaliyetlerin sürmesi halinde CAATSA yaptırımlarının devreye gireceğini söyleyen Ortagus, alım ve kullanımın hem ikili ililkilerde hem de NATO'da büyük bir engel teşkil ettiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan bir Türk yetkili, "COVID-19 nedeniyle S-400'leri etkinleştirme kararından bir geri dönüş söz konusu değil. Ancak salgın nedeniyle nisan ayında hazır olma planları ertelenecek." dedi.

ABD, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 füzelerinin NATO savunmalarıyla uyumsuz olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin F-35 programındaki alıcı pozisyonunu askıya aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'nin S-400 konusundaki baskılarına, 'S-400 üç Patriot'a bedel. Eğer şartlar, S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa biz de menfaatimizi düşüneceğiz." şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan başka bir açıklamasında, 'Mesele doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir, geri adım atmayacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin yaptırımlar konusunda tutumu, müttefik ya da rakip olan birçok ülke tarafından egemenlik hakkına aykırı olarak kabul ediliyor.

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