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Dünya

Ülkesi için hayati önemdeki doğal gaz sevkiyatını işaret etti: Türkiye olmasaydı güvenli olmazdı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesi için Türkiye üzerinden yapılan doğal gaz sevkiyatının önemine işaret etti. Türkiye ile Macaristan'ın enerji alanında stratejik işbirliği yaptığını belirten Szijjarto, 'Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı. (TürkAkım) Bu boru hattı olmasaydı şimdi çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olurduk' dedi.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Ülkesi için hayati önemdeki doğal gaz sevkiyatını işaret etti: Türkiye olmasaydı güvenli olmazdı
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ile Macaristan'ın enerji alanında stratejik işbirliği yaptığını belirterek, "Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı. (TürkAkım) Bu boru hattı olmasaydı şimdi çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olurduk." dedi.

Szijjarto, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Türkiye üzerinden Macaristan'a doğal gaz sevkiyatının yapıldığı TürkAkım'a ilişkin Szijjarto, "TürkAkım boru hattı çok güvenli bir tedarik güzergahı ve Türkiye çok güvenilir bir ortak." ifadesini kullandı.

Szijjarto, Ukrayna üzerinden doğal gaz sevkiyatının durdurulacağına işaret ederek, "Türkiye olmasaydı enerji arzımız güvenli olmazdı. Bu boru hattı olmasaydı şimdi çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olurduk." dedi.

Bulgaristan, Sırbistan ve Rusya'nın da söz konusu sevkiyatta önemli role sahip olduğunu vurgulayan Szijjarto, "Eğer TürkAkım boru hattını inşa etmeseydik, önümüzdeki dönemde ülkemize güvenli sevkiyatı nasıl sağlayacağımızdan emin olamazdık." diye konuştu.

Szijjarto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın uyum içinde çalışabildiğinin altını çizerek, "İki liderin çok iyi kişisel ilişkilerine dayanan stratejik bir işbirliğimiz var. İkisi arasındaki iyi kimya, stratejik işbirliğimiz için çok istikrarlı bir temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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