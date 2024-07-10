Ülkesi ve NATO'ya böyle tepki gösterdi: Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık

Kuzey Atlantik İttifakı NATO, 75 yıl önce kurulduğu Washington'da toplandı.

İttifakın en büyük ikinci kara ordusuna sahip Türkiye etkisi ve nüfuzu bölgesinde artan müttefik olarak zirvede söyleyecekleri dikkatle takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirmeyi planladığı konularda terörle mücadele, Gazze ve Ukrayna öne çıkıyor.

Washington'da TRT Haber'e konuşan Amerikalı üst düzey eski devlet yetkilileri ve kıdemli uzmanlar gerek Türkiye'nin önemi, gerek NATO zirvesinden beklentiler hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt ittifakın daha güçlü, daha elverişli olduğunu belirterek "75. yıl dönümünün NATO'nun ve öncelikle Avrupa'nın kolektif güvenliğinin önemini teyit edeceğini düşünüyorum" dedi.

ABD Kongresi'ne yakın düşünce kuruluşu Heritage Foundation dış politika ve terörizm kıdemli uzmanı James Carafano NATO'nun köklerine geri dönmekte olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN NATO'DA AĞIRLIĞI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR



İttifakın en büyük ikinci kara ordusuna sahip Türkiye'nin NATO'daki ağırlığı gün geçtikçe artıyor.

Türkiye Soğuk Savaş'ta Batı'nın komünizme karşı güney sınırındaki kilit ülkesiydi.

Soğuk Savaş sonrası Kosova'da barışı koruma ve Afganistan'da küresel terörle mücadelede NATO'ya verdiği destek ile Türkiye'nin önemi arttı.

Değişen dünya düzeninde etkisi bölgesini aşarak giderek yayılan Türkiye'ye duyulan ihtiyacın arttığı görülüyor. Türkiye'nin ittifak için stratejik önemi Washington ve Brüksel'de her geçen gün daha sık dile getiriliyor.

"TÜRKİYE'NİN NATO'NUN EN GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ OLDUĞUNU TANIMAK İÇİN BİR FIRSAT"

ABD Dışişleri Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, NATO 75. Yıldönümü zirvesinin, özellikle Türkiye'nin NATO'nun en güçlü destekçisi olduğunu tanımak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Türk ordusunun benzersiz olduğunu söyleyen Kimmitt "Türk ordusunun barışı koruma ve insani amaçlı operasyonda kayda değer yeteneğini gördüm. Bu benzersiz. Bu, ABD ordusunun iyi eğitilmiş olduğu bir konu değil. Türk ordusu insani yardım olsun savaşmak olsun üç dört misyonu birlikte entegre edebiliyor bu yüzden Türk ordusunu çok beğeniyorum. Türk ordusu şu tutumu sergiliyor; savaşabiliriz, barışı sağlayabiliriz, barışı koruyabiliriz ve insani operasyonlar yürütebiliriz. bu açıkçası sizin ABD ordusundan daha iyi yaptığınız bir şey" ifadelerini kullandı.

Mark Kimmitt, Türk savunma Sanayinin de onu NATO'nun en kritik ülkelerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

Kimmitt "NATO bir bütün olarak güçlü Türk savunma sanayisi sayesinde daha da güçlendi" dedi.

TÜRKİYE NATO'DA ROLÜ EN ÖNEMLİ ÜLKE



ABD Kongresi'ne yakın düşünce kuruluşu Heritage Foundation dış politika ve terörizm kıdemli uzmanı James Carafano, ittifakta en önemli rolü oynayan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Babası Charles Carafano'nun Kore gazisi olduğunu belirten James Carafano, "Babam hep şunu söylerdi. Her zaman Türk birliğinin yanında olmak isterdik, çünkü Türkler en çetin savaşçılardı. Herkes Türklerin yanında olmak istiyordu çünkü düşmanın, Türklerin olduğu yere saldırmayacağını biliyorlardı. Türklere karşı her zaman bir hayranlığım vardı çünkü babamın hayatta kalmasına yardımcı oldu. Türkiye NATO'nun hayati önem taşıyan bir parçası. Avrupa'nın büyük bir kısmı ve dünyanın diğer bölgeleriyle bağlantısı olan Türkiye'den daha önemli bir rol oynayan yok" ifadelerini kullandı.

ABD VE NATO'YA "TÜRKİYE" TEPKİSİ

James Carafano, Türkiye'nin değerine yeterince odaklanmadığı gerekçesiyle ABD ve NATO'yu eleştirdi:

"Bence ilişkilerde Türkiye'nin rolüne yeterince yatırım yapmadık. İkili ilişkilerde ve NATO bağlamında güney kanadını her zaman bir bakıma ihmal ettik ki bunun çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. NATO olarak Avrupa'ya gidip sadece "sınırımızı Rusya'ya karşı korumalıyız" deyip İran, ulus ötesi terör, göçmen akışı, seyrüsefer özgürlüğü gibi sorunlar hakkında endişelenmeyin diyemezsiniz, tüm bunlarda Türkiye kritik bir rol oynuyor."

Emekli Tuğgeneral Mark Kimmitt, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile ortaklığını eleştirdi "kritik bir müttefikimize karşı bir terör örgütünü destekler görünmek istemeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Kimmitt, "Bu sadece Trump yönetimiyle değil aynı zamanda Biden yönetimi ve ABD Savunma Bakanlığı ile aynı fikirde olmadığım tek alan olabilir. Ben buna stratejik düzeyde bakıyorum. stratejinin büyük seyrinde, bir NATO müttefikini mi yoksa terör örgütünü mü desteklerken görülmek istiyoruz? Bence cevap belli, bir terör örgütünü destekleyerek en güçlü NATO müttefiklerimizden biriyle olan ilişkimizi etkilemek ve bu ilişkiden vazgeçmek istemediğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

James Carafano da ABD'nin terör örgütü YPG/PKK ile ortaklığının gerçek bir sorun olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE, ORTA ASYA VE ORTADOĞU'DA BİR GÜÇ OLMANIN YANI SIRA AVRUPA İTTİFAKININ KİLİT ÜYESİ"

Carafano "ABD'nin YPG ile ortaklığına hiçbir zaman katılmadım. Bunun arkasındaki politikayı anlıyorum, DEAŞ sorunuyla baş etmeye öncelik veriyordu. ABD'nin bunun orta ve uzun vadeli sonuçlarını düşündüğünü hiç sanmıyorum, uzun vadede sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Sanırım Suriye bölgesinde uzun vadede bölgede güvenliği sağlamamızın tek yolu, ABD ve Türkiye'nin ortak bir politikaya sahip olması ve buradaki güvenlik çıkarlarıyla ilgilenmesidir" ifadelerini kullandı.

DePaul Üniversitesi Profesörü Thomas Mockaitis de "Türkiye, Orta Asya ve Ortadoğu'da bir güç olmanın yanı sıra Avrupa ittifakının kilit üyesi. Ama aynı zamanda Türkiye Rusya ile iyi ilişkiler istiyor. Biliyorsunuz, Rusya genişliyor ve Kafkasya'ya doğru da genişleyecek. Yani Türkiye orada çok çok önemli bir noktada. Türkiye büyük ölçüde coğrafyasından dolayı çok ama çok karmaşık, çok katmanlı bir stratejik durumda" ifadelerini kullandı.