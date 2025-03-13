Ülkesindeki savaşın sona ermesini istiyor: Türkiye son derece önemli rol oynayabilir

Ukrayna'nın ulusal haber ajansı Ukrinform, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın Türkiye'nin Ukrayna'da barışın sağlanmasında önemli rol oynayabileceğini söylediğini bildirdi.

Sybiha'nın Türkiye'nin Ukrayna'da adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasında önemli rol oynayabileceğine inandığını aktaran Ukrayna basını, Sybiha'nın bu açıklamayı dün Varşova'da yaptığını belirtti.

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ SON DERECE ÖNEMLİ"

Türkiye'nin bölgedeki rolüne ve Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip olduğuna özellikle dikkat çeken Sybiha, "Türkiye'nin (Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmedeki) rolü, hem bu ülkenin potansiyeli hem de özellikle Karadeniz bölgesinde oynadığı rol göz önüne alındığında son derece önemlidir. Türkiye, Avrupa kıtasının en büyük ordularından birine sahiptir. Ve kesinlikle, Ukrayna'da adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak için gelecekteki anlaşmalar bağlamında, bu rol elzem olacaktır." dedi.

Ayrıca Karadeniz'de 2022 yılında "tahıl koridoru"nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatifiyle oluşturulduğunu hatırlatan Sybiha, "Türkiye ayrıca savaş esirlerinin serbest bırakılması sürecinde de aktif olarak yer aldı ve bundan dolayı minnettarız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna için önemli güvenlik garantörlerinden biri olabileceğini daha önce açıklamıştı.

Zelenski, son Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir barışı koruma misyonu konusunu görüşmüştü.

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