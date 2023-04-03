Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye'yi örnek alın

Gandhi, AA muhabirine, uzun yıllar boyunca dünyada parmakla gösterilen Kanada sağlık sisteminin derin krizde olduğunu söyledi.

Benzer sıkıntıları yaşayan Türkiye'nin 20 yıl önce aldığı kararla yeni sağlık sistemi kurduğunu belirten Gandhi, "Kanada, sağlık sistemindeki krizi aşmak için Türkiye'yi örnek almalıdır." ifadesini kullandı.

Gandhi, Türkiye'nin sağlık sektöründe attığı adımlardan en önemlisinin bilgi ve veri sistemi olduğuna dikkati çekerek, "Bu, bir dizi radikal siyasi karar alınmasını gerektirir ki Kanada'da olmayan şey de bu.' değerlendirmesinde bulundu.

Hastane binaları, kullanılacak malzemeler ve personel gibi hususlardan önce hastaların öncelikli düşünülmesi gerektiğini vurgulayan Gandhi, Türkiye'nin attığı adımlarla zor olanı başardığını dile getirdi.

Kanada'da 13 ayrı sağlık sisteminin bulunduğunu ve birbirleriyle iletişiminin olmadığını söyleyen Gandhi, bir şehirden başka bir şehirdeki hastaneye nakledilen hastanın bilgilerine erişilemediğine dikkati çekti.

Gandhi, "Kanada sağlık sistemindeki krizi çözmenin ilk ve en önemli adımı, tüm sağlık kuruluşlarının ortak kullanabilecekleri Türkiye'ninki gibi bir bilgi sistemidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kullandığı sağlık bilgi sistemine benzer bir uygulamanın, görev yaptığı Collingwood bölgesinde 2009'da başlatılmasını sağladığını belirten Gandhi, şunları söyledi:

"60'ın üzerinde hekim, halen çalışan bu sistemi kullanıyor. Bölgede yaşayan yaklaşık 70 bin kişi, bu sistemden yararlanıyor. Son derece verimli sonuçlar alındı. Bunun eyalet ve ülke çapında kullanılması için girişimlerde bulundum. Her gittiğim makam, beni bir başka yere sevk ederek işi çıkmaza soktu."

- "6 MİLYON KANADALI, AİLE DOKTORUNA SAHİP DEĞİL"

Araştırmalar ve istatistiklerde Kanada'nın sağlık sisteminin, OECD ve İngiliz Milletler Topluluğu başta olmak üzere alt sıralarda bulunduğuna işaret eden Gandhi, şunları kaydetti:

"Sistemin krize girmesinin en önemli nedeni, politize olmasıdır. Kanada'da sağlık sistemimizin feci mevcut durumu için birçok kaynaktan sistem dönüşümü için çağrılar yapıldı. Sıfırdan başlamak yerine, çok daha verimli bir sağlık sistemi geliştiren Türkiye gibi ülkelere bakalım. Onların yaptığını yapmanın Kanada vatandaşlarına faydaları çok büyük olacaktır."

Kanada sağlık sistemindeki krizin 1990'lı yıllarda başladığını anlatan Gandhi, halen 6 milyon Kanadalının aile doktorunun olmadığını, ülkede doktor başta olmak üzere hemşire ve sağlık personeli sıkıntısının bulunduğunu söyledi.

- "TÜRKİYE, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ MEDİKAL TURİZM DESTİNASYONLARINDAN BİRİDİR"

Aciliyetine binaen hastalara 4 ila 18 ay sonrasına ameliyat randevusu verildiğini belirten Gandhi, kendisine ait blogda kaleme aldığı makalesinde de okuyucularına "acil ameliyatları için Türkiye'ye gitmeleri" tavsiyesinde bulundu.

Gandhi, makalesinde "Türk vatandaşı olmayan ancak oraya medikal turizm amacıyla giden kişiler için Türkiye, dünyanın en önemli medikal turizm destinasyonlarından biridir. Esasen kalça protezi için beklemek zorunda oldukları 13 ayı beklememeyi seçen bir hastam, önümüzdeki ay Türkiye'ye gidecek ve kalçasını tedavi ettirebilecek." ifadelerini kullandı.