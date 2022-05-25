Ülkesini açık açık uyardı: ABD yine satacak Türkiye ile çalışalım

Türkiye ile Yunanistan arasında süregelen gerilim, Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD ziyareti sonrası yeni bir boyuta taşındı.

Yunan televizyonunda açıklamalarda bulunan Profesör İonnis Mazis, "ABD, Rusya'ya karşı Türkiye'yi kendi tarafında tutmak için Yunanistan'ın egemenliğini satacak" iddiasında bulundu.

"Her seferinde Türklere, Makedonlara ve Arnavutlara karşı pazarlık kozu olarak sunuluyoruz" ifadelerini kullanan Mazis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yunan Başbakanı'nın ABD ziyaretinden sonra Türklerin baskı görmeyeceğinden endişe ediyorum. Size gerçekleşmesi çok olası küçük bir hikaye anlatacağım: Burada hepimiz açız, peki mevduatları hareketsiz tutmak gerekli mi?

Burada aç olan bizler, diğer taraftakilerde (Türklerde) ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biraz varken neden onları alıp yarı yarıya paylaşmayalım? Akdeniz'deki kaynakları hiç kullanmamak daha mı iyi? Bu çok duyacağınız bir argüman olacak. Kazan kazan."

YUNAN BASINI ERDOĞAN'I YAZDI

'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' diyen Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, Yunanistan'da ilk haber oldu. Medyada 'Türk lider karşı saldırıya geçti', 'Zehir zemberek açıklamalar', 'Erdoğan Miçotakis'e karşı öfkeli, denizde ve havada gerginlik' ve Erdoğan: Miçotakis'in silinişi' başlıkları kullanıldı.