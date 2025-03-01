Hindistan merkezli Stratejik Savunma Konseyi (CSDR) Danışmanı Raja Mohan, ülkesi ile Türkiye'nin kendi bölgelerinde yükselen güçler olduğunu belirterek, küresel etkilerinin arttığını söyledi.



Mohan, AA muhabirine Türkiye-Hindistan ilişkileri başta olmak üzere küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Hindistan'ın G20 ülkesi olduklarını hatırlatan Mohan, "Her ikisi de kendi bölgelerinde yükselen güçler ve küresel etkileri artıyor." dedi.

Mohan, Soğuk Savaş döneminden itibaren iki ülke arasında yeterince ekonomik ve ticari ilişkinin kurulamadığına işaret ederek, bugünlerde daha fazla işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Hindistan'ın Orta Doğu'daki birçok ülkeyle ilişkilerini geliştirdiğine dikkati çeken Mohan, Türkiye'nin bu alanda Yeni Delhi için "yarım kalan bir görev" olduğunu kaydetti.

Mohan, Ankara'nın da Hint-Pasifik bölgesi ve Güney Asya'da "daha büyük rol aradıkça" Hindistan'ın ekonomi, teknoloji ve deniz güvenliği gibi alanlarda önemli bir ortağı olacağını söyledi.

- HİNDİSTAN-ABD İLİŞKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde Hindistan ile ABD arasında geniş Hint-Pasifik bölgesinde daha derin stratejik işbirliğinin inşa edilmeye çalışıldığını anlatan Mohan, Joe Biden döneminde de Hindistan ile yakın çalışıldığını vurguladı.

Mohan, Trump'ın yeniden göreve geldiğini hatırlatarak, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Trump'ın görüşmesinin ardından yayımlanan bildiride son yıllarda iki ülke arasında daha fazla askeri işbirliği, güvenlik ve bölgesel güvenlik koordinasyonunun sürdürülmesinden söz edildiğine dikkati çekti.

Bunlara rağmen ticaret gibi konularda zorluklar olabileceğini kaydeden Mohan, Trump açısından ticaret açığının büyük bir sorun olduğunu ve Hindistan'ın bu konuda sorun yaşayabileceğini belirtti.

Mohan, Trump'ın Hindistan'ın ABD mallarına daha iyi erişim sağlamasını, vergileri bir ölçüde azaltmasını istediğine dikkati çekerek, Modi'nin de buna olumlu yaklaştığına işaret etti.

ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan arasında oluşturulan Dörtlü Savunma Diyaloğu'na (Quad) değinen Mohan, diyaloğun bu yıl Hindistan'da yapılması beklenen liderler zirvesinde ticarette istenilen gelişmelerin olması halinde Trump'ın ülkesini ziyaret edeceğini söyledi.

Mohan, ABD'nin, Hindistan'ın Washington'dan daha fazla enerji ve silah almasını isteyeceğine dikkati çekerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Hindistan ile Biden yönetimi arasında bazı komplikasyonlar oluşturduğunu söyledi.

Biden yönetiminin buna rağmen Hindistan ile ortaklığı baltalamamak konusunda dikkatli davrandığını anlatan Mohan, "(Şimdi) Trump'ın kendisi Ruslarla barışıyor. Dolayısıyla, Rusya faktörünün aslında daha az önemli hale geldiğini görüyorum." ifadelerini kullandı.

Mohan, Hindistan'ın ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesini olumlu karşıladığını düşündüğünün altını çizdi.

Trump'ın Çin politikasına değinen Mohan, buradaki tutumun belirsizlikler yarattığını sözlerine ekledi.

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