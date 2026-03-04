İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,971
  • EURO
    51,201
  • ALTIN
    7281.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ülkesinin İsrail'e desteğini sorguladı: Netanyahu hapisten kurtulmaya çalışıyor
Dünya

Ülkesinin İsrail'e desteğini sorguladı: Netanyahu hapisten kurtulmaya çalışıyor

California Valisi Gavin Newsom, İsrail'in, ABD'yi uzun süredir sürdürdüğü askeri desteği sorgulamak zorunda kalacağı bir noktaya sürüklediğini savundu.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Ülkesinin İsrail'e desteğini sorguladı: Netanyahu hapisten kurtulmaya çalışıyor
ABONE OL

Politico internet sitesinin haberine göre, Newsom salı günü Los Angeles'ta yaptığı konuşmada ABD'nin İsrail'e askeri desteğini eleştirdi.

Washington'ın İsrail'e verdiği askeri desteği yeniden gözden geçirip geçirmemesi gerektiği sorusuna Newsom, "Bu beni derinden üzüyor; çünkü İsrail'deki mevcut liderlik, bizi bu desteği sorgulamaktan başka seçeneğin kalmadığı bir yola sürüklüyor." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de başlattığı yıkıcı savaş nedeniyle ertelenen yolsuzluk davalarına ve ekim ayında yapılması planlanan seçimlere atıfta bulunan Newsom, "Bibi meselesi ilginç, zira onun kendi iç sorunları var. Hapisten kurtulmaya çalışıyor. Bir de seçim süreci var önünde." dedi.

Newsom, "(Netanyahu) Köşeye sıkışmış olabilir. Batı Şeria'yı ilhak etmek isteyen aşırı kesimler var. (New York Times yazarı Thomas) Friedman ve diğerleri bunu yerinde bir şekilde 'apartheid devleti' olarak nitelendiriyor." ifadelerini kullandı.

İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İHTİMALİNE SOĞUK BAKTI

Newsom, İran'da olası bir rejim değişikliğine ilişkin soruya ise "Rejim değişikliğinden mi söz ediyoruz? İki yıldır Hamas sorununu bile çözemediler." şeklinde cevapladı.

Dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip California'yı yöneten ve Başkan Donald Trump'a yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan Newsom, 2028 seçimlerinde Demokratların muhtemel başkan adayları arasında gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.