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Dünya

Ülkesinin terör finansörü olduğunu itiraf etti: Türkiye bu konuda haklı

NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'te peş peşe terör eylemleri ve dini değerlere saldırı sürüyor. Terör örgütü PKK'nın İsveç tarafından finanse edildiğini itiraf eden eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'nin teröre karşı duruşunda haklı olduğunu söyledi.

7 Temmuz 2023 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Ülkesinin terör finansörü olduğunu itiraf etti: Türkiye bu konuda haklı
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Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta üssü haline gelen İsveç'te peş peşe skandal eylemler gerçekleşmişti.

İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için Türkiye'nin koyduğu şartları yerine getirmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün son uyarısını yaptı.

TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E SON UYARI

NATO karargahında İsveç'li ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Fidan, Üçlü Muhtıra'nın gereklerinin harfiyen yerine getirilmesini istedi. Fidan, "PKK, FETÖ gibi terör örgütleri, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse mevzuat değişiminin Türkiye için manası kalmıyor" dedi.

ESKİ DIŞİŞLERİ BAKANI ANN LİNDE'DEN İTİRAFLAR

11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmak isteyen İsveç'in nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardım yaptığını itiraf etti.

"PKK'NIN İSVEÇ TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİĞİ KONUSUNDA DA HAKLILAR"

Eski İsveç Dışişleri Bakanı Linde, "Türkiye'nin terörden çok ama çok etkilendiğini ve belki de diğer ülkelerin bunu ciddiye almadığını düşünerek bu şekilde haklı olduğunu düşünüyoruz. PKK'nın İsveç tarafından finanse edildiği konusunda da haklılar" dedi.

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