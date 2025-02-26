Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Ankara'da düzenlenen "Türkiye-Hindistan İlişkileri, Tarihi ve Çağdaş Bakış" başlıklı konferansta "Küresel ve Bölgesel Düzen" adlı oturum yapıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda konuşan Stratejik Savunma Konseyinden (CSDR) Raja Mohan, Türkiye ve Hindistan'ın ortaklık ilişkisini artırmaya istekli olduğunu söyledi.

Değişen uluslararası sistemde "düzensizlik" görüldüğünü kaydeden Mohan, küresel ekonomi ve jeopolitik açıdan değişim yaşandığını ve çok taraflılığın son dönemlerde "zayıf" olduğunu ifade etti.

Hindistan ve Türkiye'nin bazı farklılıkları olduğunu aktaran Mohan, "Sürtüşmeleri idare ederek yeni birleşim noktaları bulmak, şu anda sahip olduğumuz bir fırsat." dedi.

Mohan, Türkiye ve Hindistan'ın geniş bölgelerde ekonomik ve askeri gibi çeşitli alanlarda etkisinin arttığını dile getirdi.

- HİNT-PASİFİK'İN ARTAN ÖNEMİ

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Baba da uluslararası sistemde değişimlerin sürdüğünü, son dönemlerde uluslararası düzende "batıdan uzaklaşmaya" başlandığını belirtti.

Uluslararası sistemde, küresel değil bölgesel değişimlerin meydana geldiğini kaydeden Baba, Hint-Pasifik bölgesinin Güney Asya, Hint Okyanusu, Güneydoğu Asya, Doğu Asya gibi çeşitli bölgeleri bir araya getirdiğini bildirdi.

Baba, Türkiye ve Hindistan'ın da bu bölgede bir araya geldiğini söyleyerek, Hint-Pasifik bölgesinin jeopolitik ve ekonomik açıdan öneminin arttığını dile getirdi.

- "TAZE BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLEN İLİŞKİLER"

Merkezi Yeni Delhi'de bulunan Gözlemci Araştırma Vakfından (ORF) Nandan Unnikrishnan ise Türkiye-Hindistan ilişkilerindeki enerjiyi, kinetik hale getirmek için büyük potansiyel bulunduğunu vurguladı.

Avrasya bölgesinin dünyadaki değişimlere karşı koyamadığını, güç dengesinin değiştiğini kaydeden Unnikrishnan, bu durumdan olumlu sonuçların da çıkabileceğini anlattı.

Unnikrishnan, bazı uluslararası kuruluşların işlevini zaman içinde yitirdiğini belirterek, Türkiye ve Hindistan'ın bu ortamda "taze bir bakış açısıyla" ilişkilerini değerlendirmesinin önemli olduğunu söyledi.

- BM'DE REFORM KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Yücel Acer de Birleşmiş Milletler'de (BM) reforma gidilmesi ve daha adil dünya düzeninin sağlanması açısından Türkiye ve Hindistan arasında büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu bildirdi.

Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusunda BM'nin önemli rolü olduğuna işaret eden Acer, BM'de kültür gibi farklı elementlerin ve tüm dünyanın temsil edilmesinin iki ülkenin ortak hedeflerinden olduğunu belirtti.

Acer, dünyadaki çatışma riski nedeniyle mevcut çok kutuplu durumda, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.