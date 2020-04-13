Ülkeyi karıştıran görüntü: Çin ve Nazi bayrakları asıldı

star.com.tr 13 Nisan 2020 Pazartesi 17:51 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 17:51

Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Melbourne kentinde yaşanan ırkçı saldırı tepkilere neden oldu. Melbourne'ün kuzeyindeki Kyabram'daki Bradley Caddesi' bulunan bir baz istasyonuna üzerine 'Covid-19' yazılı Çin bayrakları asılırken, istasyonun tepesine Nazi bayrağı dikildi.



Polisten yapılan açıklamada, istasyona ikisi Çin bayrağı, biri Nazi bayrağı olmak üzere üç bayrak asıldığını ve olayın soruşturulduğu belirtildi.

Eylemin, koronavirüs pandemisi nedeniyle ırkçı bir eylem olduğı ve diğer insanları tahrik etmeye yönelik olduğu belirtiliyor.

Bayraklar kaldırılırken, Karalama Karşıtı Komisyon Başkanı Dr. Dvir Abramoviç bu eylemi "iğrenç" olarak nitelendirdi.

Dr. Dvir Abramoviç, "Avustralya'da 2020 yılında kalplerinde tehlikeli nefret taşıyan, sokaklarımızda yürüyen, Hitler'in şeytani ideolojisini açıkça kutsayan bireyler olduğunu düşünmek ürpertici. Bu ülkeyi ve temel değerlerini seven herkes, bu kötü eylem karşısında kızacaktır.' dedi.

IRKÇILIĞIN TEDAVİSİ YOK

Irkçılığın tedavisi olmayan bir hastalık olduğunu belirten Abramoviç, 'Nazizmin Avustralya'da yeri olmadığına dair açık bir mesaj göndermeliyiz.' dedi.

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