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Dünya

Ülkeyi sarsan haber! Gölde cesedi bulundu

Güney Amerika ülkesi Paraguay, senatör Zulma Gomez'den gelen haberle sarsıldı. Senatör Gomez'in bir gölde cesedi bulundu. Senatörün cinayete ya da kazaya mı kurban gittiği araştırılıyor.

AA2 Ağustos 2022 Salı 07:23 - Güncelleme:
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Paraguay basınında çıkan habere göre, ülkenin güneydoğusundaki Alto Parana bölgesine bağlı Acaray Gölü'nde, ceset bulundu.

Yapılan incelemenin ardından cansız bedenin 61 yaşındaki senatör Gomez'e ait olduğu ortaya çıktı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Gomez'in ölümüne ilişkin cinayet riskinin olup olmadığına dair kapsamlı bir soruşturmanın açıldığı bildirildi.

Gomez'in göle düşmesi sonucu, başını sert bir kayaya çarparak hayatını kaybettiğine yönelik iddialar ortaya atılmasına rağmen görgü tanığı Gomez'in torunu, senatörün göle düştüğünü görmediğini belirtti.

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