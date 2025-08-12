İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7196
  • EURO
    47,402
  • ALTIN
    4391.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ülkeyi sarsan suikastın failiydi: Kurulan pusuda öldürüldü
Dünya

Ülkeyi sarsan suikastın failiydi: Kurulan pusuda öldürüldü

Kolombiya'daki Senatör Uribe suikastının faillerinden Jose Aldinever Sierra Sabogal'ın Venezuela'da ELN'nin kurduğu bir pusuda öldürüldüğü açıklandı.

AA12 Ağustos 2025 Salı 07:27 - Güncelleme:
Ülkeyi sarsan suikastın failiydi: Kurulan pusuda öldürüldü
ABONE OL

Kolombiya'da sağ partinin cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilen ve 7 Haziran'daki silahlı saldırının ardından dün hayatını kaybeden Senatör Miguel Uribe Turbay'ın faillerinden biri olduğu öne sürülen "Zarco Aldinever"in Venezuela'da öldürüldüğü bildirildi.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, Uribe suikastının faillerinden olduğu belirtilen Zarco Aldinever lakaplı Jose Aldinever Sierra Sabogal'ın, Venezuela'da çıkan silahlı çatışmada öldüğünü açıkladı.

Aldıkları istihbarata göre, Aldinever'in Kolombiya-Venezuela sınırında, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile yaşanan çatışmada öldüğünü dile getiren Sanchez, "Uyuşturucu kaçakçılığı anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldüğünü tahmin ediyoruz. Şu anda yaptığımız, istihbarat kurumlarımız aracılığıyla bu suçluların yaptığı açıklamaların doğruluğunu teyit etmektir." dedi.

Sanchez, Uribe'ye yapılan saldırının ardından önemli ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Acının ortasında, adaletin hızlı bir şekilde mesafe katettiğini düşünüyorum. Suçlu aynı gün yakalandı, 25-30 gün içinde ise 5 kişi daha gözaltına alındı. En azından suikastı planlayanların çoğunu yakalamış olmak bize önemli bağlantılar sağlıyor." diye konuştu.

FARC muhalifi Segunda Marquetalia'dan yapılan açıklamada da Zarco Aldinever'in, ELN'nin kurduğu bir pusuda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kolombiya basınına göre, Senatör Uribe'ye suikast girişiminin başlıca planlayıcılarından biri olarak gösterilen "Zarco Aldinever", eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhaliflerinden Segunda Marquetalia üyesi olarak biliniyor.

- URİBE'YE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Modelia Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Uribe, 7 Haziran'da konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Senatör Miguel Uribe Turbay

Partililer tarafından özel kliniğe kaldırılan Uribe'nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşun isabet ettiği belirtilmişti.

Hükümet, Uribe'ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı'nın devreye alındığını duyurmuştu.

Uribe'yi hedef alan suikast girişiminin azmettiricisi olduğu düşünülen kişi polis tarafından yakalanmıştı.

Devlet başkan adayına suikast girişimi

Kolombiya, suikast girişiminin soruşturulması için ABD'den yardım istedi

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.