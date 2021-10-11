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Dünya

Ülkeyi terk etti, karanlık sırları ifşa etti! ''Suikast timleri kurdu''

Eski üst düzey ajan Kim Kuk-song, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un hakkında iddialarda bulundu. Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının 'Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni' olduğunu ifade etti.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:04
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BBC'nin özel söyleşi yaptığı eski üst düzey ajan, yakınında görev yaptığı Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" öne sürdü.

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti.

Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.

Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

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