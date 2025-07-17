Suriye yönetimi ile Süveyda ilindeki yerel silahlı gruplar ve ileri gelenler arasında yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmasının ardından, Suriye ordu birlikleri kentten kademeli olarak çekiliyor.

Süveyda'daki askeri kaynaklar, İsrail saldırısı tehlikesinin devam ettiğini belirtiyor.

Bölgedeki AA ekibi ateşkesin ardından genel olarak sükunetin hakim olduğunu bildirdi.

ŞARA ULUSA SESLENDİ: TÜRK, AMERİKAN VE ARAP ARABULUCULUĞU BÖLGEYİ BİLİNMEZ BİR SONDAN KURTARDI

Gelişmeler sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, gece ulusa seslendi. Süveyda'daki çatışmalarda Dürzilere yönelik saldırılardan sorumlu olanların hesap vereceğini vurguladı ve "Dürziler devletin koruması ve sorumluluğu altındadır" dedi.

Şara, çoğunluğu Dürzilerden oluşan Süveyda'daki güvenlikten yerel grupların sorumlu olacağını belirtti. Suriye Cumhurbaşkanı, İsrail'i Suriye'yi yeni bir savaşa sürüklemeye çalışmakla suçladı.

Şara, Türk, Amerikan ve Arap arabuluculuğunun bölgeyi bilinmez bir sondan kurtardığını belirtirken, "Savaştan korkmuyoruz ama Suriye halkının çıkarlarını daha fazla yıkıma tercih ediyoruz." dedi.

- SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

Son olarak İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı vurdu.

Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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Süveyda'da ateşkes sağlandı