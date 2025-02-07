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Dünya

Ulusal yarışma başladı! Ülkenin milli marşı yeniden belirlenecek

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanlığı, ülkenin yeni milli marşının düzenlenecek yarışmayla belirleneceğini bildirdi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Ulusal yarışma başladı! Ülkenin milli marşı yeniden belirlenecek
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kırgızistan halkının tarihi mirasını, kültürel geleneklerini ve ulusal birliğini yansıtan, yüksek düzeyde sanatsal bir müzik eseri yaratmak amacıyla ulusal bir yarışma başlattık." denildi.

Tüm yetenekli vatandaşlardan, müzisyenlerden, bestecilerden, şairlerden, yazar topluluklardan ve derneklerden, 20 Mart'a kadar bakanlığın adresine ve e-posta adresine başvuru yapmaları istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuruda, katılımcının veya ekip üyelerinin kişisel verileri, yarışma eserinin video veya ses kaydı, müzik notası, Kırgızca marş metni ve kişisel verilerin işlenmesine onay veren yazının yer alması gerekiyor. Yarışmada birinciliği kazanan eser sahibine 1 milyon 500 bin som (17 bin 152 dolar), ikinciye 1 milyon som (11 bin 435 dolar) ve üçüncüye 500 bin som (5 bin 717 dolar) ödül verilecek. Dördüncü ve beşinci ise 250'şer bin som (2 bin 858 dolar) ödül alacak."

Kırgızistan'da Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbekuulu'nun girişimiyle, 5 Aralık'ta milli marşın değiştirilmesi kararlaştırılmıştı.

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