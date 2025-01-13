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Dünya

Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Nevvaf Selam'ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

İHA13 Ocak 2025 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
Uluslararası Adalet Divanı Başkanı Selam Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi
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Lübnan'da 2 yıldır devam eden siyasi krizin ardından cumhurbaşkanı olarak seçilen Joseph Aoun, yeni hükümeti kurma görevini verdiği ismi açıkladı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Aoun'un milletvekilleriyle yaptığı istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Lübnan uyruklu Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanı Nevvaf Selam'a verdiği duyurularak, "Cumhurbaşkanı, şu anda yurtdışında olduğunu bildiği Yargıç Nawaf Selam'ı hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere çağırdı. Kendisinin yarın ülkeye dönmesine karar verildi" denildi.

Selam, 2022 yılında mevcut Başbakan Necib Mikati ile başbakanlık koltuğu için yarışmış, parlamentoda yapılan oylamada Salam 25 milletvekilinin desteğini alarak yarışı kaybetmişti. Mikati, meclis istişareleri sırasında 128 milletvekilinden 54'ünün desteğini alarak başbakanlık görevine seçilmişti.

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