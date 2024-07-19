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Dünya

Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşünde 'Filistin' vurgusu: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı(UAD), İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı. UAD'dan yapılan açıklamada, 'İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır' ifadeleri kullanıldı.

19 Temmuz 2024 Cuma 16:23 - Güncelleme:
Uluslararası Adalet Divanı'nın danışma görüşünde 'Filistin' vurgusu: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
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Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşünü açıkladı. Görüşte, "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklanan görüşte şu ifadeler yer aldı;

* İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir.

* İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir.

* İsrail'in işgal ettiği topraklarda Filistinlilere ait doğal kaynakları kullanması uluslararası hukuka aykırıdır.

  • Uluslararası Adalet Divanı
  • Filistin toprakları
  • İşgal altındaki Filistin

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