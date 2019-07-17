26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6848
  • 6,3883
  • 258.457
  • 99806.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Uluslararası Adalet Divanı Hint subay hakkında kararını verdi

Divan, Pakistan'da idama mahkum edilen Hint deniz subayla ilgili kararın uluslararası hakları ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesi kararını verdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Pakistan ile Hindistan arasındaki gerilimi artıran, Pakistan'ın casusluk ve terörden suçlu bularak idama mahkum ettiği Hint deniz subayla ilgili kararını yeniden gözden geçirmesine hükmetti.
 
Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, Pakistan'ın 2016 yılında tutukladığı Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'la ilgili verdiği idam kararının Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözden geçirilmesi kararını verdi. 
 
UAD, Pakistan’ın, Jadhav’a Hindistan tarafından konsolosluk yardımı, kendi savunma ve avukatını seçme hakkı tanımadığından dolayı uluslararası yasaları ihlal ettiğini bildirdi. 
 
UAD verdiği kararın nasıl uygulanacağı konusunda yetkinin Pakistan'a ait olduğunu ancak bu noktada Jadhav'ın haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.
 
Kararları bağlayıcı olan UAD'ın verdiği hükümleri uygulama gücü bulunmuyor.
 
Pakistan, Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğunu iddia ederek 3 yıl önce tutuklamış ve Jadhav 2 yıl önce idam cezasına mahkum edilmişti. 
 
Mahkeme, Jadhav'a verilen idam cezasının, tutuklanmasının ardından Hindistan'ın konsolosluk yardımı hakkının çiğnendiği iddiasıyla açtığı dava sonuçlanana kadar infaz edilmemesini oy birliğiyle kararlaştırdıklarını açıklamıştı. 
 
UAD, Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ile uluslararası anlaşmalara konu olan sorunların çözümü konusunda BM yargı organı olarak görev yapıyor.

Türkiye´den AB´nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'tan menfur saldırıyla ilgili flaş açıklama

Irak'tan menfur saldırıyla ilgili flaş açıklama

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenlerine hapis cezası!

Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar!

Hrant Dink davasında 9 sanık hakkında karar!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Erbil'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama: Gerekirse heyet göndeririz

Erbil'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama: Gerekirse heyet göndeririz

Karadeniz'de korku dolu anlar

Karadeniz'de korku dolu anlar

Ünlü güvenlik uzmanı yorumladı! Erbil'deki hain saldırı ne anlama geliyor?

Ünlü güvenlik uzmanı yorumladı! Erbil'deki hain saldırı ne anlama geliyor?

'İlk kez böyle bir şeye rastladık'

'İlk kez böyle bir şeye rastladık'
 

POPÜLER HABERLER

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti

'Yaşlanma akımı' büyük verinin yeni oyunu mu?

'Yaşlanma akımı' büyük verinin yeni oyunu mu?

2019'un en iyi hava fotoğrafları

2019'un en iyi hava fotoğrafları

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

Türkiye böyle izledi! Adeta büyüledi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA