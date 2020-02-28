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Dünya

Uluslararası Af Örgütü Bulgaristan ve Yunanistan'ı sığınmacıları kabul etmeye çağırdı

Uluslararası Af Örgütü Yunanistan ve Bulgaristan'a, topraklarına girmeye çalışan sığınmacılara kapılarını açmaları çağrısı yaptı.

AA28 Şubat 2020 Cuma22:26 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:26

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Araştırma Direktör Yardımcısı Massimo Moratti, Türkiye'den Avrupa Birliği topraklarına gitmeye çalışan sığınmacılarla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

"AB üyesi ülkeler Türkiye'ye varan sığınmacıların yükünü paylaşmak için daha fazla şey yapmalı." ifadesini kullanılan Moratti, bunun hem mali destek yoluyla, hem de Avrupa'ya güvenli geçişi temin ederek yapılması gerektiği vurguladı.

"Yunanistan ve Bulgaristan, koruma arayan insanların topraklarına girmesini temin etmeli ve sınır muhafızları da sınırda toplanan insanlara karşı aşırı güç kullanmaktan geri durmalı." açıklamasını yapan Moratti, şunları kaydetti:

"Geçerli belgeleri olsun ya da olmasın sığınmacılara resmi sınır geçişlerinden giriş izni verilmeli. AB'nin dış sınırlarına sahip ülkeleri yeterli sayıda, uygun konumda ve güvenli sınır geçiş noktasını sığınmacılara açık tutmalı."

Moratti, AB Komisyonuna da sığınmacıların uygun şekilde karşılanması ve sığınma prosedürleri konusunda Bulgaristan ve Yunanistan'a gerekebilecek her türlü desteği koordine etme çağrısı yaptı.

Moratti, AB üyesi ülkelerin sığınmacılar konusunda adil bir şekilde sorumluluk paylarını üstlenmelerini de istedi.

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