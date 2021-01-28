İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3549
  • EURO
    8,9273
  • ALTIN
    438.734
  • BIST100
    1498.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uluslararası Af Örgütü: Lübnan güvenlik güçleri barışçıl gösterileri Fransız silahlarıyla bastırıyor
Dünya

Uluslararası Af Örgütü: Lübnan güvenlik güçleri barışçıl gösterileri Fransız silahlarıyla bastırıyor

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Lübnan güvenlik güçlerinin ülkedeki barışçıl gösterileri bastırmak için Fransız silahlarını kullandığını açıkladı.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 17:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:00
ABONE OL

Örgütün yayımladığı raporda, Fransa'ya, uluslararası hukuka uygun kullanmayı taahhüt etmediği takdirde Lübnan'a silah ihracatını askıya alma çağrısında bulunuldu.

Raporda UAÖ'ye bağlı Kriz Kanıtı Laboratuvarı ve Örgütün Dijital Doğrulama Kurumunun, Lübnan'da 2015'te ve Ekim 2019'da patlak veren gösterilere ait olduğu belirtilen 101 videonun gerçekliğini araştırdığı belirtildi.

Rapora göre, UAÖ Fransa temsilciliğinde görevli Emeric Elwyn, Paris'in yıllardır Lübnan güvenlik güçlerine "kanun uygulama ekipmanları" sağladığını ve bunların ciddi insan hakları ihlallerinde kullanıldığını aktardı.

Elwyn, Fransız silahlarının, göstericilere karşı kullanılması sonucu en az 1000 protestocunun yaralanmasında "çirkin bir rol" oynadığını kaydetti.

Örgütün yetkilisi Elwyn, Lübnan'da barışçıl protestoculara karşı Fransa'da üretilenler dahil olmak üzere silahların yasa dışı kullanımına ilişkin herhangi bir soruşturma açılmadığını ve hiçbir güvenlik mensubunun da adli makamlarca sorgulanmadığını vurguladı.

Raporda, Lübnan güvenlik güçlerinin ceza çekme korkusu olmaksızın hareket etmesi, işlenen ihlallerle ilgili tam hesap sorulmaması ve mağdurlara yeterli tazminat verilmemesi kınandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Paris'in Beyrut'a yaptığı askeri destek son beş yılda yaklaşık yarım milyar dolara ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.