  • Uluslararası Af Örgütünden AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısı
Uluslararası Af Örgütünden AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısı

Uluslararası Af Örgütünün Fransa Ofisi (Amnesty International France), Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınması çağrısı yaptı.

AA7 Mayıs 2026 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Uluslararası Af Örgütünün Fransa Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB'den İsrail'e tepki vermesini ve bu ülke ile ticaret anlaşmasını askıya almasını istedi.

Bu anlaşmanın askıya alınmamasının "İsrail'in işlediği suçlara ortaklık etme riski" taşıdığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki hak ihlalleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "İsrail bugün Lübnan'ı bombalıyor. Yüzlerce insan öldürüldü, 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. Lübnan'ın güneyindeki köylerin tamamı yıkıldı. Doktorlar saldırılarla hedef alındı. Buna suç ortaklığı edecek misiniz?" diye soruldu.

İsrail'in yakın zamanda Filistinli esirleri hedef alan idam yasasını onayladığı belirtilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediği ve 72 binden fazla kişiyi öldürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de kitlesel açlık yarattığı ve insani yardımların girişini engellediği hatırlatılarak, tüm Filistinlilere karşı apartheid politikası uyguladığı vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, anlaşmanın askıya alınmasının İsrail'in cezasız kalmasına son verilmesi için bir adım olacağı ifade edildi.

  • Ortaklık Anlaşması
  • İsrail-Fransa
  • Uluslararası Af Örgütü

