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Dünya

Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye İsrail tepkisi: Hukuksuz bir ihanet

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, Avrupa Birliğinin (AB), İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı askıya almamasının Birliğin kendi kurallarına ve Filistinlilerin insan haklarına karşı 'acımasız ve hukuksuz bir ihanet' olduğunu belirtti.

AA15 Temmuz 2025 Salı 19:09 - Güncelleme:
Uluslararası Af Örgütü'nden AB'ye İsrail tepkisi: Hukuksuz bir ihanet
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Uluslararası Af Örgütünden, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Callamard'ın görüşlerine yer verildi.

Callamard, Avrupalı liderlerin İsrail'in işlediği suçlara karşı ilkeli duruş sergileme fırsatına sahipken Tel Aviv'in, Gazze'deki soykırımını ve apartheid sistemini sürdürmesine "yeşil ışık yaktığını" vurguladı.

AB'nin kendi yaptığı incelemenin İsrail'in insan hakları ihlalini tespit ettiğini hatırlatan Callamard, üye devletlerin "suç ortaklıklarını" önlemek için tedbir almak yerine İsrail'le ticaret anlaşmasını sürdürmeyi tercih ettiğini belirtti.

"FİLİSTİNLİLERİN İNSAN HAKLARINA ACIMASIZ VE HUKUKSUZ BİR İHANETTİR"

Callamard, "AB'nin, İsrail ile olan Ortaklık Anlaşması'nı askıya almayı reddetmesi, uluslararası hukukun korunması ve otoriter uygulamalarla mücadele üzerine kurulu Avrupa projesi ve vizyonuna, AB'nin kendi kurallarına ve Filistinlilerin insan haklarına acımasız ve hukuksuz bir ihanettir." ifadelerini kullandı.

AB'nin İsrail'e karşı adım atmamasını "siyasi korkaklıktan öte bir şey" olarak tanımlayan Callamard, "Bu, vahşet suçu işleyenlere sadece cezasız kalmayacakları, aynı zamanda ödüllendirilecekleri yönünde son derece tehlikeli bir mesaj göndermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Callamard, AB üyesi devletlerin, "meseleyi kendi ellerine alması" ve İsrail'in uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etmesine katkıda bulunabilecek her türlü işbirliğini tek taraflı olarak askıya alması gerektiğini vurguladı.

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