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Dünya

Uluslararası Af Örgütü'nden 'Gazze' çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde işlenen 'savaş suçlarının' soruşturulması için Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısına çağrıda bulundu.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 17:45 - Güncelleme:
Uluslararası Af Örgütü'nden 'Gazze' çağrısı
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Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği "aralıksız ve acımasız bombardımanlar" sonucu sivillerin uğradığı korkunç kayıplar karşısında ürpertici bir kayıtsızlık gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada Af Örgütü'nün, savaş yasalarının ihlallerine ilişkin devam eden soruşturmasında İsrail saldırılarında 20'si çocuk 46 sivilin öldürüldüğü iki açıklayıcı vakayı belgelediği kaydedildi.

Söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin en yaşlısının 80 yaşında bir kadın, en gencinin ise 3 aylık bebek olduğu vurgulandı.

Saldırıların savaş suçu niteliği taşıdığı ve soruşturulması gerektiği ifade edilen açıklamada, UCM başsavcısına "savaş suçları ve diğer suçlara ilişkin uluslararası hukuka göre soruşturmayı hızlandırmak için acilen somut önlemler alma" çağrısı yapıldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 17 Kasım'daki açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soruşturulması için Güney Afrika, Bolivya, Bangladeş, Komorlar Devleti ve Cibuti'nin başvuruda bulunduğunu bildirmişti.

  • Gazze Şeridi savaş suçları
  • Uluslararası Af Örgütü
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)

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