Dünya

Uluslararası Af Örgütünden İsrail'i Han el-Ahmer'deki Filistinlileri yerinden etmesine karşı uyarı

Uluslararası Af Örgütü, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Han el-Ahmer'de yaşayan Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik planların durdurulması çağrısında bulunarak, söz konusu uygulamaların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 15:25
Örgütün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, bölge sakinlerinin yerinden edilmesi ve mülklerinin yıkılması için gerekli prosedürlerin başlatılması talimatına ilişkin açıklama yapıldı.

Smotrich'in söz konusu adımının, "Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının kendisi hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında tutuklama emri" talebine ilişkin haberlerle ilgili olduğu edildi.

Örgüt açıklamasında, "koruma altındaki sivillerin yasa dışı şekilde zorla yerinden edilmesinin savaş suçu teşkil ettiği ve insanlığa karşı suç kapsamına girebileceği" vurgulanarak, yerinden etme uygulamasının "uluslararası adalete karşı bir misilleme aracı" olarak kullanılmasının uluslararası hukuka açık bir saygısızlık anlamına geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Han el-Ahmer sakinlerinin yıllardır İsrail'in "E1" planı kapsamında yerinden edilme tehdidi ve devlet destekli yerleşimci şiddetiyle karşı karşıya bulunduğu belirtildi.

Söz konusu planın, Kudüs'ün doğusundaki yerleşim birimlerini genişletmeyi ve birbirine bağlamayı hedeflediği, bunun da işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin köy ve kentlerinin daha fazla parçalanmasına yol açtığı ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, uluslararası topluma Filistinlilerin korunması için acil adım atma çağrısında bulunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletlerden de Mahkemeye yönelik her türlü misillemeyi reddetmeleri ve savaş suçları ile insanlığa karşı suçlarla itham edilen kişilerin hesap vermesini sağlamaya yönelik çabalara destek olmaları istendi.

İsrail Maliye Bakanı Smotrich, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı'nın hakkında gizli tutuklama emri talep ettiğini ileri sürerek buna karşılık Doğu Kudüs'teki Filistin köyü Han el-Ahmer'in zorla boşaltılması talimatını vermişti.

- FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı filen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail "E1 Projesi" ile işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

