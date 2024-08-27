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Dünya

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan 'Kursk' uyarısı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, 'Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı.' dedi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 16:18 - Güncelleme:
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan 'Kursk' uyarısı
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Grossi, Rusya'da geçen hafta saldırı girişiminde bulunulan Kursk NGS'de gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Ziyareti kapsamında santral ve civarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Grossi, "Bugün görebildiklerim doğrultusunda, santralin normale çok yakın bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Kursk NGS'de kullanılan reaktörün bir muhafaza ekipmanına sahip olmadığını vurgulayan Grossi, "Muhafaza ekipmanının olmaması, reaktör çekirdeğinin neredeyse sıradan bir binada bulunarak, topçu veya insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı çok savunmasız kaldığı anlamına gelir." diye konuştu.

"KURSK BÖLGESİNDE NÜKLEER BİR OLAY YAŞANMA TEHLİKESİ ORTAYA ÇIKTI"

Grossi, santrale İHA saldırıları yapıldığına dair bilgilendirme aldığını anlatarak, "Ben de santralde bulunurken bu saldırıların izlerini gördüm. Buraya gelmemin nedeni, Kursk bölgesi yakınlarında şu anda çatışmaların yaşanmasıdır. Kursk bölgesinde nükleer bir olay yaşanma tehlikesi ortaya çıktı." dedi.

Rus yetkililerle tehlikeyi bertaraf etmek için istişareler yapacağını belirten Grossi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de yakında Kiev'de bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Rus toprağı Kursk bölgesinde, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta başlattığı saldırılar sonrasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Kursk NGS'ye saldırı girişiminde bulunduğunu söylemişti.

  • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
  • UAEA
  • Kursk

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