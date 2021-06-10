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Dünya

Uluslararası Bağdat Havalimanı'na insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 adet insansız hava aracı (drone) ile hedef alındığı bildirildi.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 07:44 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 07:46
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Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın 3 insansız hava aracı ile saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Irak toplumunun istikrarını bozmaya yönelik çalışanların cezalandırılacağı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıda herhangi bir zararın meydana gelip gelmediği hakkında bilgi verilmedi.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda ABD askerlerinin bulunduğu bir üs de yer alıyor.

Irak'ın Salahaddin vilayetindeki Beled Askeri Üssü'ne de 3 adet roketle saldırı düzenlendiği, herhangi zayiatın yaşanmadığı kaydedildi.

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