Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden ''Filistin Devleti'' hamlesi! İsrail destekçisi kurumlara talep iletti

Almanya ve İsrail destekçisi bazı STK'ler, yaptığı açıklamada, UCM'nin, kendilerinden "Filistin" yerine "Filistin Devleti" ibaresi kullanmalarını istediği bildirildi.

'FİLİSTİN DEVLETİ' ŞEKLİNDE DÜZELTTİ

UCM'deki Filistin soruşturmasında, Mahkemenin yargı yetkisine ilişkin yazılı beyanda bulunan Almanya, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Prof. Dr. David Chilstein, İsrailli mağdurların avukatı Yael Vias Gvirsman, Kudüs Adalet Enstitüsü, Avrupa Hukuk ve Adalet Merkezi (ECLJ), İsrail için İngiliz Avukatlar (UKLFI) grubu, ALMA - Uluslararası İnsancıl Hukukun Geliştirilmesi Derneği ve İsrail Hukuk Merkezi dilekçelerindeki "Filistin" ibaresini "Filistin Devleti"yle değiştirerek yeniden sunduklarını duyurdu.

Açıklamada, düzeltme talebinin mahkemeden geldiği belirtildi.

UCM'ye taraf ülkeler Konseyi, 2 Ocak 2015 tarihinde Mahkeme'nin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'ne katılım belgesini BM Genel Sekreterine tevdi eden Filistin'i, UCM'ye üye devlet olarak kabul ediyor.

Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısı, 7 Ekim'den bu yana görülen artışla 146'ya yükseldi.

UCM'DEKİ FİLİSTİN SORUŞTURMASI

UCM Savcılığı, 1 Ocak 2015'te Filistin Devleti'nin UCM'nin yargı yetkisini kabul etmesiyle Filistin'deki duruma ilişkin ön incelemesini 16 Ocak 2015'te başlatmış, 3 Mart 2021'de ise resmi soruşturma açmıştı.

Mahkeme, 7 Ekim 2023'teki olayların ardından soruşturmanın kapsamını genişletirken 17 Kasım 2023'te Güney Afrika, Bangladeş, Bolivya, Komorlar ve Cibuti, ardından 18 Ocak 2024'te Şili ve Meksika Filistin'deki suçların soruşturulmasını Mahkeme'den resmi olarak talep etti.

UCM Savcısı Kerim Han, 20 Mayıs 2024'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Hamas liderleri Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Yahya Sinvar ve Muhammed Deif hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işledikleri iddiasıyla tutuklama talebinde bulundu.

Mahkeme, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü nedeniyle 9 Ağustos 2024'te hakkındaki davayı düşürdü.