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Dünya

Uluslararası işbirliği sonuç verdi: 30 İranlı denizci ülkesine iade edilecek

Pakistan yönetimi, İranlı 30 denizciyi ülkesine iade edeceğini açıkladı.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Uluslararası işbirliği sonuç verdi: 30 İranlı denizci ülkesine iade edilecek
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Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Pakistan'ın 30 İran vatandaşının ülkesine iadesini sağlayacağını duyurdu.

Dar, paylaşımında "Bu kişiler, tekneleri karaya oturduktan sonra İngiliz gemisi MMA Valour tarafından denizde kurtarılan 8 İranlı balıkçıyı ve yakın zamanda ABD yetkilileri tarafından ele geçirilen Lenore/Davina gemisinden 22 İranlı mürettebatı kapsıyor." ifadesini kullandı.

İlerleyen günlerde her iki grubun da Karaçi'den geçmesini beklediklerini belirten Dar, "İranlı kardeşlerimizin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmelerini sağlamak için İran, ABD ve İngiltere yetkilileriyle yakın koordinasyon içinde olmaya devam ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Dar, İranlılara yönelik her türlü insani ve diğer yardımı sağlamak konusundaki taahhütlerinin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

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